Le migliori novità naked 2024? Eccole nel video

Dopo enduro, maxi enduro e crossover ci sono loro a fare battere il cuore agli italiani. Sto parlando delle naked, almeno stando ai numeri delle vendite (qui trovate la classifica con le moto più vendute lo scorso anno). Nel 2024 arrivano tante belle novità, vediamo di scoprire insieme quali sono le migliori e perché...

La nuova Honda CB650R 2024

Honda CB650R e CB1000 Hornet, tanto per cominciare, sono due proposte diverse dal solito in questo periodo storico. Il 4 cilindri è sempre meno diffuso, infatti, ma Honda ha deciso di non mandarlo in pensione, anzi! La 650 è una vecchia conoscenza, ma si è rinnovata in modo furbo: tanto per cominciare si è aggiornata sul fronte strumentazione, passando a un display TFT da 5” dotato di connettività e sul quale è possibile vedere indicazioni turn by turn. Ma la novità più grande è certamente l’e-clutch, la frizione elettronica. Faccio un breve riassunto per chi si fosse perso il video da EICMA: la leva della frizione è sempre al suo posto e si può usare in modo tradizionale ma, qualora si volesse fare a meno, ci pensa direttamente il sistema elettronico ad azionare la frizione, lasciando al pilota solo l’utilizzo della leva del cambio: una bella comodità in città per esempio, senza per questo togliere nulla al piacere della guida… Personalmente sono molto curioso di provarla. La Honda CB650R 2024, che sarà disponibile sia in versione con frizione tradizionale che con e-clutch, arriverà a marzo, Il prezzo? Mi verrebbe da pensare intorno a quota 9.000 euro, vale a dire un po’ più cara rispetto alla model year 2023.

La nuova Honda CB1000 Hornet 2024

Un’altra grande novità sempre in casa Honda – ma forse sarebbe meglio parlare di ritorno – è l’Hornet “grande”. Sì, dopo il ritorno della Hornet CB750 quest’anno, nel 2024 arriva anche la CB1000 Hornet. Di lei non si sa molto, ma quel che è stato reso noto è probabilmente sufficiente per scaldare gli animi… Motore 4 cilindri della CBR 1000 2017-2019, per oltre 150 CV e 100 Nm (ma la supersportiva ne dichiarava oltre 190), sospensioni Showa regolabili in precarico ed estensione, elettronica con riding mode e controllo di trazione e… la particolarità della gomma posteriore 180, piccola per un millone, a tutto vantaggio dell’agilità. La CB1000 Hornet arriverà per l’estate 2024, ma il prezzo non è ancora stato dichiarato: la CB1000R costa 13.590 euro… io mi aspetto che stia da quelle parti lì.

KTM 990 Duke 2024

In quel di KTM hanno seguito un po’ le orme di Honda, rinnovando la naked “media” e quella maxi. Il primo di questi risultati si chiama 990 Duke, evoluzione della 890. Che è una KTM si riconosce lontano un miglio – anche solo per l’arancione – ma la linea spigolosa ora è ancor più… Transformer per merito di un faro tutto nuovo davanti. L’estetica è soggettiva – a me piace, ha personalità e aggressività – ma di oggettivi ci sono gli upgrade tecnici. Il motore è passato a 947 cc, con potenza a 123 CV e coppia a 103 Nm, il telaio è più rigido, il forcellone meno e si è anche alleggerito di 1,5 kg. Il dimagrimento localizzato forse non esisterà per noi, ma eccome se esiste per la 990: l’impianto frenante ha fatto risparmiare 1 kg sulla ruota anteriore, a tutto vantaggio della dinamica di guida: 179 kg in ordine di marcia, uno dei pesi più bassi nel segmento. E il pacchetto elettronico KTM, sempre ricchissimo, può essere provato per 1.500 km grazie al Demo Mode: in pratica in KTM vi “caricano su” tutta l’elettronica possibile per il rodaggio e poi decidete dopo se e quali acquistare… Mi spiace dirvelo, ma secondo me vi prendono per la gola: ti pare che provi tutto quel ben di Dio e poi lo lasci? Non ci credo… A cambiare anche la posizione di guida – forse meno alta ed eretta? – i blocchetti… insomma, una Duke che cambia tanto anche… nel prezzo. La 990 Duke arriverà nei primi mesi del 2024 al prezzo di 15.230 euro, oltre 2.000 euro in più anche della 890 R. Entrerà nei cuori (e nei garage) degli appassionati nonostante ciò? Ai posteri l’ardua sentenza…

KTM 1390 Duke 2024

Se la naked media di KTM è quasi una 1.000, beh, la maxi ha la cilindrata di un automobile. Sulla nuova 1390 la linea è simile a quella della 990, col nuovo frontale dotato del faro sovrapposto e quasi incompleto, ma i cambiamenti vanno ben oltre… Anche qui la posizione è più protesa in avanti, mentre il serbatoio cresce fino a 17,5 litri. Tanti ne servono per dare “da bere'' al bicilindrico LC8, capace di 190 CV e 145 Nm, col peso in 200 kg in ordine di marcia. Due versioni, R e R EVO, la prima con le sospensioni meccaniche, la seconda con le semiattive. Tante altre le novità, ma una è veramente spettacolare: l’anti wheelie su più livelli, per consentire mini impennate di 2° – in modalità very low – fino ad arrivare ai 22.25° della very high. Se poi sapete il fatto vostro potete anche togliere tutto e affidarvi a voi stessi e al freno posteriore… Anche la 1390 Duke arriverà nei primi mesi del 2024 con prezzi rispettivamente di 22.200 e 24.280: un sacco di soldi, certo, ma qui stiamo parlando di The Beast…

Moto Morini Corsaro 750 2024

Che sorpresa quando a EICMA Moto Morini ha riporato in vita la Corsaro. La base tecnica tra lei e la Sport, la sportiva carenata, è largamente condivisa: a partire dal sempre più raro motore a V di 90°, bicilindrico capace di 96 CV di potenza massima (che per la gioia dei giovani con patente A2 sarà disponibile anche a 48 CV)… Lo stupore, al netto del ritorno di un nome tanto importante, è legato all’impatto: a belle forme corrisponde una dotazione ricca, premium. Moto Morini ha insomma alzato l’asticella, puntando lo sguardo verso l’alto: telaio misto alluminio/acciaio, forcellone in alluminio, forcella completamente regolabile, pinza Brembo monoblocco… e meno di 200 kg in ordine di marcia. Insomma, non è la solita naked, c’è qualcosa di più. La nuova Corsaro 750 di Moto Morini arriverà entro la fine del 2024 a un prezzo che si dice essere competitivo, un po’ come fu - guardando alla dotazione - per la X-Cape 650.

La Yamaha MT-09 2024, qui in versione SP

Anche in casa Yamaha, proprio come a Mattighofen, ci sono state novità estetiche e non solo… Sì, MT-09 nel 2024 si rinnova e lo fa a partire dal frontale, con nuovi fari a LED ancora più accigliati, più aggressivi. Al solito, l’estetica è cosa personale, quindi non convincerà tutti… però i tecnici di Iwata – mio parere – ci mettono sempre personalità e riescono a creare oggetti con un proprio stile ben definito. A me non dispiace affatto la linea della MT-09, ma sono sicuro che anche chi è riluttante, pian piano, riuscirà ad apprezzarla. Bando alle ciance, però, perché le novità della MT-09 vanno ben oltre l’estetica: tra i cambiamenti più importanti figura la nuova strumentazione da 5” con blocchetti rivisti e joystick a 5 vie e, sempre in tema elettronica, la presenza di serie del cruise control, non più ad appannaggio della sola versione SP. L’altra grande rivisitazione riguarda la posizione in sella, da sempre su Yamaha MT-09 un po’ alta, molto comoda, ma poco caricata sull’avantreno e quindi meno apprezzata nella guida col coltello tra i denti… ora tutto cambia: il manubrio è più basso, le pedane più alte e arretrate. Anche le sospensioni KYB sono state riviste nella taratura e arriva una nuova pompa radiale Brembo, insieme alle nuovissime coperture Bridgestone Battlax S23. Volete di più? Beh, la risposta si chiama MT-09 SP: livrea dedicata, mono Ohlins con nuove tarature, pinze monoblocco Stylema tra le novità più importanti. Yamaha MT-09 e 09 SP arriveranno rispettivamente a marzo e maggio, la prima con un prezzo di 10.899 euro, la seconda di 13.099.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/01/2024