Mondial MUD 452, a EICMA la nuova enduro stradale per patente A2

F.B. Mondial porta a EICMA 2024 la Mud 452, una moto da fuoristrada pensata anche per un uso stradale, spinta da un bicilindrico di derivazione CFMOTO da 48 CV e 39,1 Nm, quindi guidabile con patente A2. Scopriamola nel video dal Salone.

PRONTA PER L'OFF Progettata da Rodolfo Frascoli, ha un design ricercato in perfetto stile rally, un serbatoio da 17,5 litri e una sella alta da terra 890 mm, con un peso complessivo di 175 kg. Dal telaio della Piega, la Mud si evolve con cerchio a raggi da 21'', pneumatici tassellati tubeless e sospensioni dalla lunga escursione (260 e 255 mm). Elettronica ridotta al minimo, ma ABS e traction sono disattivabili tramite due pulsanti sul blocchetto destro, come una vera moto pronta per le corse. Interessante il prezzo: 6.590 euro, con arrivo nella metà del 2025.

Pubblicato da Francesco Irace, 07/11/2024