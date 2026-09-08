LS2 Spectrum EVO, il nuovo interfono moto con controllo vocale

Per chi viaggia molto in moto, la connettività è un aspetto sempre più importante. Parlare con il passeggero o con altri motociclisti del gruppo, oppure semplicemente seguire le indicazioni del GPS o interagire con l’assistente vocale, sono aspetti fondamentali per chi vive la moto a 360 gradi.

Per tale motivo, LS2 ha svelato Spectrum EVO, un nuovo interfono moto sviluppato in collaborazione con Midland. Prodotto che è dotato di comando vocale e di un'app mobile per offrire un'esperienza d'uso ancora più personalizzata.

Spectrum EVO

Spectrum EVO, le caratteristiche

Si tratta dell'evoluzione di quel sistema di interfono che aveva già conquistato i motociclisti grazie alla sua qualità, affidabilità e facilità d’uso. Mantiene inalterate tutte quelle caratteristiche che hanno reso il modello originale un punto di riferimento e va a introdurre due novità molto importanti. La prima è il controllo vocale, che consente di gestire le principali funzioni del dispositivo tramite comandi vocali, favorendo una guida più comoda e sicura dato che porta a distrarsi di meno.

La seconda novità, invece, è la nuova app mobile, attraverso la quale l’utente può configurare il dispositivo, personalizzando determinate impostazioni in base alle proprie preferenze. Inoltre, attraverso l'app sarà possibile aggiornare l'interfono non appena il produttore rilascia gli update.

Spectrum EVO

Parlando invece delle specifiche tecniche, Spectrum EVO di LS2 offre Bluetooth 5.1, cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale, audio Ultra HD grazie agli altoparlanti da 40 mm sviluppati da RCF, un design extra-sottile e flessibile che si adatta praticamente a qualsiasi calotta, resistenza all’acqua, fino a 20 ore di autonomia, comunicazione tra fino a quattro motociclisti con una portata di 1.200 metri, connettività universale con interfoni di qualsiasi marca e compatibilità con smartphone, dispositivi GPS e display TFT. Insomma, una prodotto davvero completo ma allo stesso tempo semplice da utilizzare.

Prezzo

Quanto costa Spectrum EVO? Il prezzo di vendita consigliato è di 169 euro.

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