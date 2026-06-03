LS2 IRID Dynamic Visor, la visiera fotocromatica che si oscura in meno di un secondo

Per i motociclisti che cercano visibilità ottimale e comfort assoluto in qualsiasi condizione di luce, arriva LS2 IRID Dynamic Visor, una nuova visiera fotocromatica. La visiera è in grado di passare automaticamente da chiara a scura in meno di un secondo, adattandosi istantaneamente ai cambi di luminosità.

LS2 IRID Dynamic Visor

Niente batterie e leggerissima

Non servono batterie per il suo funzionamento e questo ha permesso di limitare il peso. Inoltre, significa che non bisognerà preoccuparsi di ricaricarla ciclicamente. Inoltre, l’indice VLT (Visible Light Transmission), variabile dal 60% al 20%, consente a questa visiera fotocromatica di garantire una visione sempre nitida, sia in condizioni di forte luminosità sia in ambienti con luce variabile. Insomma, per il motociclistica migliora l'esperienza di guida.

La nuova LS2 IRID Dynamic Visor integra poi un sistema anti-appannamento, testato fino a 120 secondi, per assicurare una visibilità chiara anche nelle condizioni più impegnative. Insomma, la nuova visiera fotocromatica combina rapidità di adattamento, leggerezza e alte prestazioni.

Prezzi

Attualmente, LS2 IRID Dynamic Visor non è disponibile come accessorio indipendente. Per il momento si trova in abbinamento al casco LS2 THUNDER GP AERO in due versioni:

Thunder GP Aero + LS2 IRID Dynamic Visor (Clear) — PVP: 799 euro

Thunder GP Aero + LS2 IRID Dynamic Visor (Dark) — PVP: 799 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/06/2026