Husqvarna EE 2.12, la nuova minicross elettrica per i più giovani: ecco quanto costa

Per i giovanissimi che si avvicinano al mondo delle due ruote, Husqvarna ha ampliato la gamma di minicross elettriche 2027 con il nuovo modello EE 2.12, che va ad affiancare i già presenti EE 2, EE 3 e EE5. La nuova EE 2.12 completa quindi una famiglia i mini moto dedicate ai giovanissimi che vogliono divertirsi in sella a moto elettriche da off-road.

Caratteristiche tecniche

Il motore elettrico nel mozzo della ruota posteriore è in grado di erogare una potenza di 1,8 kW. In questo modo, Husqvarna ha potuto eliminare la necessità di utilizzare catene o pignoni. Sono 3 le modalità di guida a disposizione, caratterizzate da diverse velocità massime. In questo modo è possibile adattare la moto ai diversi livelli di competenza dei giovani piloti. La batteria si ricarica da una normale presa di corrente in circa un'ora.

Husqvarna EE 2.12

Le specifiche tecniche della Husqvarna EE 2.12 parlano di telaio in alluminio, sospensioni WP, manopole ODI dal profilo sottile e ruota anteriore da 12 pollici che consente una guida agile e precisa con pneumatici KENDA Trakmaster. Molto importante, EE 2.12 presenta un’ergonomia personalizzabile che permette ai più piccoli di utilizzare la stessa moto più a lungo, prima di passare ai modelli EE 3 o EE 5. Tra gli optional ci sono rialzi manubrio per garantire sempre una posizione di guida naturale anche quando la moto viene alzata (due altezze sella disponibili da 536 mm o 566 mm).

Prezzo

La nuova Husqvarna EE 2.12 2027 è già disponibile nelle concessionarie al prezzo di 2.850 euro.

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