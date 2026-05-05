Honda accelera in Europa: nuova fabbrica per le moto in Turchia

Honda vuole continuare a crescere in Europa e adesso potrà contare su di un nuovo sito produttivo per le moto in Turchia e precisamente ad Aliağa, İzmir. La nuova struttura rappresenta l'impianto produttivo motociclistico Honda numero 38 nel mondo ed è stata realizzata per sostenere il rapido sviluppo del mercato locale, dove la domanda di mobilità individuale e di applicazioni commerciali, come i servizi di consegna, è cresciuta significativamente negli ultimi anni. La Turchia oggi è diventata uno dei mercati chiave per la crescita di Honda. Infatti, la casa giapponese ha conquistato la prima posizione nel mercato di riferimento per l’undicesimo anno consecutivo.

Honda, nuova fabbrica in Turchia

Produzione al via

Il nuovo impianto produttivo ha iniziato la sue attività ad aprile e può contare, una volta a regime, su di una capacità di 100.000 motocicli all’anno. Tuttavia, volendo, sarà possibile ampliarlo per arrivare a costruire fino a 200.000 unità all'anno. Il nuovo stabilimento andrà a creare 300 nuovi posti di lavoro e sarà quindi molto importante per l'economia del Paese. Il sito si estende su una superficie totale di 100.000 metri quadrati, di cui 45.000 al coperto e sarà gestito direttamente da Honda Türkiye.

Progettato in linea con gli standard globali di produzione Honda, l’impianto di Aliağa si concentrerà su qualità, efficienza e flessibilità. Honda non ha comunicato quali saranno i modelli che produrrà esattamente all'interno del nuovo impianto turco. In ogni caso, la cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Honda Motor Europe, del management di Honda Türkiye, di istituzioni pubbliche, autorità locali e partner commerciali. Grazie al nuovo impianto, Honda potrà quindi accelerare ulteriormente la sua crescita nel settore delle due ruote in Europa.

L’avvio della produzione presso lo stabilimento motociclistico Honda Türkiye rappresenta una chiara espressione della nostra fiducia nel mercato, della sua importanza per il nostro business globale e del nostro impegno verso una cooperazione e una prosperità di lungo periodo. Siamo convinti che questo impianto fornirà un contributo significativo sia alla rete produttiva globale Honda sia allo sviluppo industriale, all’occupazione e agli obiettivi di crescita sostenibile della Turchia.

Così si è espresso Hans de Jaeger, Presidente di Honda Motor Europe. Satoru Yamada, Presidente di Honda Türkiye, ha poi aggiunto:

Questo stabilimento produttivo, che abbiamo realizzato a İzmir, Aliağa, rappresenta una chiara dimostrazione della forte fiducia di Honda nella Turchia, della nostra visione di lungo termine e del rapporto solido e basato sulla fiducia costruito nel corso degli anni. Per noi, il vero indicatore di successo non è rappresentato soltanto dai risultati economici, ma dalla capacità di generare un impatto positivo sulla società e di creare valore per le persone.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/05/2026