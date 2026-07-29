Honda presenta la nuova CB500: la roadster rétro che potrebbe arrivare anche da noi

Una nuova Honda CB500 ha fatto il suo debutto ufficiale in India. Non si tratta, però, del modello che conosciamo in Europa sebbene il nome sia lo stesso. Non è quindi una nuova variante della naked bicilindrica ma una roadster rétro dotata di un motore monocilindrico raffreddato ad aria. Arriverà anche in Europa magari con un altro nome?

C'è chi spera di si. Da noi abbiamo la GB350S che può contare su di un motore monocilindrico di 350 cc da 21 CV, non moltissimi per una moto del genere. Ecco che questa lacuna potrebbe essere colmata con l'introduzione di una versione con motore di maggiore cubatura. Al momento la nuova Honda CB500 è solo per il mercato indiano ma visto che la casa giapponese ha già registrato il marchio GB500S in diversi mercati, tra cui l'Europa, non sarebbe strano che successivamente possa arrivare da noi cambiando semplicemente nome. Appuntamento a EICMA?

Stile rétro e motore monocilindrico

A differenza del motore bicilindrico parallelo da 471 cc presente su CB500 Hornet e altri modelli Honda venduti in Europa, la nuova unità della CB500 presentata in India è tutta nuova. Eroga una potenza di 28 CV e una coppia di 43,3 Nm. Numeri non certamente da record ma il motore è stato sviluppato per offrire una guida rilassata. Visivamente, le somiglianze del nuovo modello con la GB350S sono chiare.

Ritroviamo le stesse proporzioni classiche, il serbatoio a goccia, il faro rotondo a LED, i doppi ammortizzatori posteriori e le protezioni per la forcella anteriore. Pure il display della strumentazione è praticamente lo stesso. La nuova CB500 è però più grande e quindi offre una maggiore presenza su strada, pur mantenendo uno stile sobrio. Le ruota sono da 19 pollici davanti e da 17 pollici dietro.

Non rimane da capire se la nuova Honda CB500 uscirà davvero dai confini del mercato indiano oppure no. Non rimane che attendere novità. Honda non si è ancora sbilanciata ma come accennato all'inizio, ci sono alcuni indizi che fanno pensare che questo modello possa arrivare anche da noi. Nulla è confermato, ovviamente. Tuttavia, Honda ha già dimostrato con la GB350S che in Europa c'è interesse per monocilindriche retrò, semplici e senza fronzoli.

Fonte: Visordown

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