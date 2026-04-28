Questi due bauletti per moto hanno vinto il premio Red Dot Award 2026 per il design

I bauletti per le moto sono accessori fondamentali per chi vuole viaggiare con la propria due ruote. C'è chi pensa che sebbene molto pratici, possano peggiorare l'estetica della moto. Nel tempo, però, anche il design dei bauletti è stato progressivamente affinato e tra chi si è più impegnato in tal senso c'è SHAD che adesso ha ricevuto un riconoscimento prestigioso che premia il lavoro che sta svolgendo.

Infatti, i bauletti della famiglia Terra TR41 e TR46 sono stati insigniti del prestigioso Red Dot Award 2026 nella categoria Product Design. Ricordiamo per chi ancora non lo conoscesse, che il Red Dot Award è uno dei premi più prestigiosi a livello mondiale nell’ambito del design ed è assegnato da una giuria indipendente di esperti internazionali.

TR46 e TR41

Con questo premio, SHAD è già al suo 18° riconoscimento internazionale per il design, di cui 6 sono Red Dot. Quali prodotti sono stati premiati? La valigia laterale SH36 (2015), il bauletto espandibile SH58X (2017), le valigie in alluminio TERRA (2021), la valigia laterale SH38X Expandable (2024) e le borse serbatoio con sistema di attacco Click System (2025).

TR41 e TR46, le caratteristiche

Venendo ai prodotti che hanno ottenuto il premio Red Dot Award 2026, sono realizzati in polipropilene rinforzato e sono pensati per essere utilizzati sia su strada e sia su percorsi in off-road. La differenza principale tra i due modelli è la capienza. Infatti, sono in grado di trasportare due caschi jet e un carico massimo di 5 kg nel caso del TR41, un casco modulare e uno jet taglia M per un carico massimo di 6 kg nel caso del TR46.

TR46 e TR41

Il prezzo? TR41 155 euro, mentre TR46 179,20 euro.

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