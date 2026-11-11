Aprilia, offerte novembre 2026: vantaggi fino a 1.500 euro e rate da 69 euro

Aprilia è stata tra le protagoniste di ECMA 2026 portando diverse novità. Intanto, per il mese di novembre continua a proporre sull'attuale gamma di moto e scooter alcune offerte che prevedono interessanti vantaggi clienti.

Aprilia, le offerte moto novembre 2026

Partiamo dalla Aprilia Tuono V4 che offre fino a 1.500 euro di vantaggi. La moto si potrà avere anche con rate da 159 euro al mese (TAN 5,9% e TAEG 8,77%).

Il bonus del vantaggio cliente su tutti i modelli può essere utilizzato come sconto o per l'acquisto di accessori, abbuono delle spese di immatricolazione e assicurazione compresa nel prezzo.

Passiamo alla Aprilia RSV4 che offre 1.500 euro di vantaggi cliente. Si potrà avere con rate da 149 euro (TAN 5,99% e TAEG 8,22%).

Per chi preferisce la Aprilia Tuareg, l'offerta prevede sempre un vantaggio cliente di 1.500 euro. Per il finanziamento, rate da 119 euro al mese (TAN 5,99% e TAEG 9,76%).

Aprilia Tuareg 660, la prova

Sempre 1.500 euro di vantaggi anche su Aprilia Tuono 660 Factory. Rate da 119 euro al mese (TAN 5,99% e TAEG 9,59%).

Si scendo 1.000 euro di vantaggi sulla Aprilia RS 660 che si potrà avere con rate da 119 euro a mese (TAN 5,98% e TAEG 9,84%). 300 euro di vantaggi, invece, sulla piccola Aprilia RS 457. Con finanziamento, rate da 79 euro al mese (TAN 4,955% e TAEG 9,97%).

Invece, su Aprilia Tuono 457 il vantaggio cliente è pari a 750 euro e per il finanziamento sono previste rate da 79 euro al mese (TAN 4,98% e TAEG 10,27%).

Su Aprila Tuono 125 e RS 125, 500 euro di vantaggi e rate mensili da 69 euro (TAN 5,98% e TAEG 11,20%).

Aprilia, le offerte scooter novembre 2026

SU Aprilia SR GT 400 è previsto un vantaggio cliente di 400 euro, interessi zero e prima rata da marzo 2027.

Invece, su Aprilia SR GT 125/200, 1.000 euro di vantaggi, interessi zero e prima rata da marzo 2027.

VEDI ANCHE

Tags