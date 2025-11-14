Video

Una drag race nostalgica con le ultime berline V8 (e un'intrusa): il video

Avatar di Emanuele Colombo, il 14/11/25

30 minuti fa - Audi RS4, BMW M3, Mercedes C63 AMG: tre icone V8 e un finale inatteso: il video

Drag race nostalgica: Audi RS4, BMW M3, Mercedes C63 AMG e la sorprendente Golf R contro le ultime vere berline V8

Ci sono drag race che emozionano per i numeri, e drag race che emozionano per il rumore. Questa appartiene senza dubbio alla seconda categoria: tre berline tedesche V8 degli Anni 2000Audi RS4, BMW M3 e Mercedes C63 AMG – schierate una accanto all’altra come in un album dei ricordi. E un’intrusa decisamente più giovane, ma ci arriviamo dopo. Intanto guarda il video e... alza il volume!

L’Audi, si presenta con un biglietto da visita niente male: V8 da 4,2 litri che eroga 420 CV, 430 Nm e raggiunge gli 8.000 giri, trazione Quattro e cambio manuale a 6 rapporti. La BMW esprime la stessa potenza con un 4,0 litri che frulla fino a 8.300 giri. Anche per lei, il cambio è manuale, ma la trazione è dietro e la coppia si ferma a 400 Nm. La Mercedes surclassa tutte per la cilindrata: 6,2 litri per 451 CV di potenza e 600 Nm di coppia, trasmessa a terra dalle ruote posteriori attraverso un cambio automatico.

Scopri l'intruso: tra i V8 si insinua una Golf R a 4 cilindri

A questo punto entra in scena una piccola peste: l'ultima Volkswagen Golf R, che con la metà dei cilindri, ma un progetto di vent'anni più fresco, sfida le vecchie glorie. La cilindrata? Appena 2,0 litri, ma che le bastano per eguagliare la coppia della BMW ed esprimere 328 CV di potenza: con una trazione integrale evoluta e un velocissimo cambio DSG. Il sound, diciamolo, non regge il confronto. Ma il cronometro che dice? Guarda il video se non l'hai ancora fatto!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/11/2025
Tags
bmw m3videovolkswagen golf rdrag race
Listino Volkswagen Golf
AllestimentoCV / KwPrezzo
Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Life 115 / 8531.350 €
Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Edition Plus 115 / 8531.550 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Life 150 / 11033.150 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus 150 / 11033.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG 115 / 8534.000 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Edition Plus DSG 115 / 8534.200 €
Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Life 115 / 8534.700 €
Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Edition Plus 115 / 8534.900 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Style 150 / 11035.500 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Style DSG 115 / 8536.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line DSG 115 / 8536.550 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line Plus DSG 115 / 8536.850 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV Style DSG 150 / 11038.150 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line DSG 150 / 11038.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line Plus DSG 150 / 11038.650 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Life DSG 150 / 11038.750 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Edition Plus DSG 150 / 11038.950 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Style DSG 150 / 11041.100 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line DSG 150 / 11041.300 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line Plus DSG 150 / 11041.600 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Life DSG 150 / 11043.250 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Edition Plus DSG 150 / 11043.450 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Style DSG 150 / 11045.200 €
Golf 2.0 TSI GTI DSG 265 / 19546.350 €
Golf 1.5 TSI eHybrid GTE DSG 177 / -49.200 €
Golf 2.0 TSI R DSG 4MOTION 333 / 24562.700 €
Golf 2.0 TSI R Black Edition DSG 4MOTION 333 / 24568.200 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Golf visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Golf
