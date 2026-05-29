Superleggera Veloce12 avvistata per le strade di Milano. Il video

Se giri per Milano con gli occhi aperti, ogni tanto la città ti regala qualcosa di inaspettato. È il caso della Touring Superleggera Veloce12, avvistata di recente tra le strade del capoluogo lombardo — e non è un caso che proprio lì si facesse vedere, visto che il leggendario carrozziere milanese è di casa da queste parti. Ecco il video.
I segreti del restomod
Ma cos'è, esattamente, questa Veloce12? Te lo spiego in breve, rimandandoti all'articolo completo per ulteriori dettagli. Si tratta di un restomod costruito su base Ferrari 550 Maranello: carrozzeria realizzata a mano in fibra di carbonio, forme sinuose che aggiornano le linee originali senza tradirne lo spirito.
Luci a LED modernizzano il frontale, mentre elementi circolari al posteriore strizzano l'occhio alla tradizione. Sotto il cofano, il classico V12 aspirato da 5,5 litri viene portato a 503 CV — 25 in più rispetto alla 550 d'origine — con interventi su raffreddamento e scarico, con un impianto a flusso libero Supersprint.
Il cambio rimane manuale a 6 marce, come si conviene. Touring produrrà solo 30 esemplari, a partire da 690.000 euro tasse escluse — e la donor car te la devi procurare tu.
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.