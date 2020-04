Storie Alfa Romeo

Il 2020 è un anno cominciato in modo indubbiamente difficile, e uno dei modi migliori per trarre conforto nei momenti di crisi è quello di leggere storie interessanti ed emozionanti. Avrete notato che è quello che abbiamo cercato di fare anche noi su MotorBox. Ma non siamo gli unici, e anche Alfa Romeo, che di storie da raccontare ne ha molte, ha deciso di lanciare un'iniziativa davvero imperdibile per tutti gli appassionati e non solo. ''Storie Alfa Romeo'' è una collana web dedicata a retroscena ed episodi memorabili della storia del marchio, che si intrecciano con la cultura e la società italiana. Per Alfa è anche l'occasione ideale per celebrare i suoi 110 anni di storia, un compleanno che è segnato sul calendario per il 24 giugno 2020. 110 anni fatti di creatività, successo e innovazione, che verranno raccontati attraverso gli episodi più memorabili che l'hanno vista protagonista. E per cominciare questo lungo percorso, non si può che partire dalla prima vettura prodotta dalla Casa, la 24 HP.

ANTEFATTO La prima storia non comincia con la fondazione di Alfa (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) datata 24 giugno 1910, ma qualche anno prima, con un signore di nome Pierre Alexandre Darracq, che produce auto in Francia con buon successo. Nel 1906 sposta la produzione anche in Italia, al Portello di Milano; ma nel nostro paese gli affari non decollano, e verso la fine del 1909 mette in liquidazione la società. A rilevarla è il cavalier Ugo Stella, già amministratore delegato, che si prende anche il rischio di riassumere gli oltre 200 operai. Stella è convinto di avere capito quali auto vorrebbero gli italiani, e soprattutto sa già a chi farle progettare. Si tratta del geometra piacentino Giuseppe Merosi, al quale Stella chiede di ideare vetture nelle fasce dei 12 e 24 HP, più potenti di quelle prodotte da Darracq. Stella ha inoltre l'idea di montare carrozzerie di prestigio. Più stile e più potenza, insomma, sono alla base della genesi di Alfa (un marchio che ancora non esiste). Merosi lavora forsennatamente nel suo alloggio di via Cappuccio 17 e il primo gennaio del 1909 ha pronti i disegni per la prima vettura.

24 HP, IL PRIMO EPISODIO La 24 HP, motore monoblocco e 42 cavalli di potenza, nasce prima ancora del marchio Alfa, e si tratta di un modello premium per una clientela esigente e facoltosa: il suo prezzo è l'equivalente di due anni dello stipendio di un impiegato. Anche le prestazioni non sono da meno, essendo in grado di raggiungere i 100 km/h. Nel 1911, Merosi passa alla progettazione della 24 HP Corsa, più leggera, più veloce e più potente, che nel 1913 il pilota Nino Franchini farà trionfare alla Parma - Poggio di Berceto. Le gare sono il modo migliore per farsi conoscere, e nel 1913 arriva la 40/60 HP e nascono gli studi sull'aerodinamica, che le permettono di raggiungere i 139 km/h. La guerra ferma però l'industria automobilistica, costringendo le aziende a partecipare allo sforzo bellico, e l'ingegnere Nicola Romeo rileva gli stabilimenti del Portello per produrre munizioni e motori aeronautici. Quando la società Alfa andrà in liquidazione è pronto ad acquistarla, affiancandole il suo cognome. Le prime creazioni, sempre all'insegna dell'eleganza e della velocità, sono 20-30 HP e ES Sport. Alfa Romeo comincia a diventare un nome importante nel mondo delle corse a livello nazionale.

I TRIONFI Il 1921 è l'anno del capolavoro di Merosi, la Alfa Romeo RL da 56 cavalli. Sotto la sua guida, nel 1923 arrivano due versioni speciali da corsa ancora più leggere, create con l'obiettivo di trionfare alla Targa Florio. Ugo Sivocci si presenta ai nastri di partenza con un quadrifoglio verde sulla fiancata della vettura e si porta a casa la XIV edizione della gara (la prima di una lunga serie): il quadrifoglio entra nella storia del Marchio. È anche il momento di separare la produzione di serie da quella da corsa, il responsabile GP sarà il giovane progettista Vittorio Jano. Le vittorie della sua GP Tipo P2 porteranno Alfa Romeo ai vertici dell’automobilismo sportivo: nel 1925 arriva l’affermazione nel primo campionato del mondo Gran Prix.