110 CANDELINE Era il 24 giugno del 1910, quando un gruppo di imprenditori lombardi fondava a Milano l’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. A 110 anni esatti di distanza, Alfa Romeo si prepara a festeggiare a dovere questo storico traguardo con una serie di eventi dedicati a fan e appassionati. Fulcro delle celebrazioni sarà il Museo Storico Alfa Romeo di Arese, incantevole vetrina che custodisce i modelli più iconici del marchio e che a partire da domani, mercoledì 24 giugno, si trasformerà idealmente in un ponte generazionale, dove chiunque avrà la possibilità di condividere la propria passione per il Biscione. L'appuntamento? È qui sotto.





PASSIONE Ad aprire le danze sarà dunque la diretta web dai padiglioni del Museo, che potrete seguire a partire dalle ore 15:30 di domani, comodamente dal link a centropagina. Il programma non è stato ancora annunciato, ma le sorprese sono assicurate. Le celebrazioni non si esauriranno con lo streaming di domani pomeriggio, nei i prossimi mesi Alfa Romeo conta infatti di stupire pubblico e appassionati con una serie di eventi speciali pensati per celebrare e ripercorre le tappe della sua lunga e gloriosa storia. Stay tuned.