NUOVA CREAZIONE Ricordate l'Alfa Romeo Disco Volante by Touring Superleggera? Niente paura, vi rinfreschiamo la memoria. Touring Superleggera è una carrozzeria che dagli anni 30 del secolo scorso lavora al fianco di Alfa Romeo creando special incredibili. Superleggera (che continua a lavorare ancora oggi), per celebrare i 110 anni della Casa del Biscione, è in procinto di svelare un nuovo prototipo su base Alfa, nome Berlinetta Aero. Di questi giorni, il primo teaser.

AERO COUPÈ Alla nuova creatura Alfa-Touring potrebbe tornare comodo un V6, quello della nuova Giulia GTA, naturalmente. Dal teaser l'auto sembrerebbe una due porte, pertanto le somiglianze con la Giulia - crediamo - saranno poche. La Berlinetta Aero doveva essere svelata a luglio al Festival of Goodwood ma, dal momento che la kermesse è stata posticipata, i veli cadranno in una diretta streaming, presumibilmente sempre a luglio.

LA 8C SPECIALE La collaborazione tra Alfa Romeo e Touring Superleggera trova radici molto lontane. La 8C 2900 B Speciale tipo Le Mans fu commissionata proprio dalla Casa del Biscione e realizzata dalla carrozzeria milanese: si tratta di una vettura con un motore 8 cilindri in linea (!) da 2.9 litri, con 220 CV, che scese in pista alla celebre 24 Ore del 1938 (foto sotto). Una storia tanto lunga che continua fino ad oggi, con nuove, incredibili, creazioni. Restate collegati.