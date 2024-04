Nuova Qashqai 2024 è dietro l'angolo, cosa sappiamo grazie al video teaser

Non è più il re della foresta, la foresta oggi è una ancora più insidiosa e popolosa giungla nella quale non si prospera per ''diritto di nascita'', non più. Quel titolo di precursore del concetto di crossover di misura media e di fascia di prezzo popolare, tuttavia, è inciso nelle tavole del tempo e a quella vecchia conoscenza che è Nissan Qashqai non glielo frega più nessuno. Ecco perché, ogni volta che Qashqai sale sul palcoscenico, è un dovere collettivo assistere in silenzio religioso alla sua performance. Unveiling di Qashqai 2024, aggiornamento di metà carriera di Qashqai terza generazione, a calendario per giovedì 17 aprile in streaming. L'orario non è dei più felici: ore 7.00 di mattina, si trasmette dal Giappone. Ma conoscere nuova Qashqai prima dei propri amici, val bene una levataccia. Intanto, il video teaser anticipatorio (vedi cover).

Nuova Qashqai 2024, cambia (un poco) il volto

COME CAMBIA FUORI Il video non menziona in modo esplicito Qashqai, ma mostra chiaramente la sua familiare sagoma. Si scorge anche la scritta sul supporto targa. È lui, è lui. Come già speculammo quando catturammo un prototipo passeggiare imprudentemente in strada aperta (vedi foto sotto), a rinnovarsi è soprattutto la parte anteriore: una griglia più ampia viene affiancata da un nuovo set di fari a LED. Fari sempre interrotti da finiture in tinta con la carrozzeria, ma dalla forma leggermente diversa e dalla grafica più fresca. Rivisto anche il paraurti anteriore, con prese d'aria triangolari più grandi, per un effetto 3D ancor più marcato. Altri interventi esterni? Nuove opzioni - così pare - per le ruote, più un nuovo rivestimento della carrozzeria attorno ai passaruota. Nel video teaser, la coda è appena che visibile, ma si prevede che rimanga a grandi linee inalterata.

Qashqai restyling: stesso (o quasi) lato B di prima

COSA CAMBIA DENTRO Sebbene le riprese degli interni siano piuttosto buie, dalla clip si riescono a sbirciare il posto guida e parte del cruscotto. Apparentemente, né il volante multifunzione (con pulsante ad hoc per programma ProPilot di guida assistita), né il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, né infine il display di infotainment da 9 pollici, ricevono modifiche strutturali. Entrambi gli schermi potrebbero semmai inglobare ora nuove grafiche e funzionalità in chiave comfort, sicurezza e intrattenimento. Aspettiamoci infine un possibile upgrade della qualità dei materiali che rivestono la plancia.

Uno sguardo al nuovo (?) cockpit

SOTTO IL COFANO Essendo già migrato verso un registro di elettrificazione medio-alta, vedi la combinazione di motorizzazioni 1,3 litri benzina mild hybrid e 1,5 litri full hybrid ''e-Power'', non ci risulta che Qashqai MY24 modifiche la propria line up propulsori. Una versione di Qashqai 100% elettrica seguirà dopo il 2025, tuttavia sarà basata su un’architettura completamente diversa e specifica per veicoli elettrici. Design, tecnologie, tempi di uscita: impareremo tutto quanto il 17 aprile, nel frattempo Save the Date e passa il video ai raggi X.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/04/2024