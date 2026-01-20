Jenson Button vince con l'auto di Fangio. Il video che magari ti eri perso

Certe storie sembrano non voler mai finire. Jenson Button ha già messo il suo nome in cima al mondo, laureandosi campione di Formula 1 nel 2009, ma la passione per le corse non conosce pensionamenti ufficiali.

Annunciato l’addio alle competizioni professionistiche, il britannico ha semplicemente cambiato scenario: dalle monoposto ipertecnologiche alle regine senza tempo del motorsport storico. E a Goodwood, finalmente, è arrivata anche la vittoria tanto attesa.

Nel weekend dello scorso Goodwood Revival, Button aveva conquistato il Freddie March Memorial Trophy al volante di una Jaguar C-Type che definire speciale è riduttivo.

Button sulla Jaguar Type-C alla partenza del Freddie March Memorial Trophy

La Jaguar C-Type di Button era quella di Fangio

Parliamo dell’esemplare XKC 018, quello che fu di Juan Manuel Fangio. Un’auto lontanissima, per concetto e sensazioni, dalle F1 con cui Jenson ha costruito la sua carriera, ma capace di regalargli emozioni forse ancora più pure.

La C-Type di Fangio è un concentrato di storia e meccanica d’altri tempi: telaio tubolare, sospensioni anteriori indipendenti e posteriori a barre di torsione, freni a tamburo Lockheed da 12 pollici e un sei cilindri in linea XK da 3,4 litri alimentato da tre carburatori Weber.

Circa 220 cavalli a 5.800 giri, cambio manuale a quattro marce, oltre 230 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h in meno di sei secondi. Numeri che oggi fanno sorridere, ma che negli anni Cinquanta facevano paura. E che, a quanto pare, sanno ancora dire la loro.

Button lotta a Goodwood per la prima posizione nel Freddie March Memorial Trophy

La gara di Button: una passeggiata o quasi

Button non è arrivato a Goodwood all’improvviso. Da tempo aveva intensificato il suo impegno nel mondo delle storiche, acquistando anche la celebre Jaguar E-Type “CUT 8” e macinando chilometri proprio con la C-Type ex Fangio. I podi gli erano spesso sfuggiti per un soffio, ma questa volta tutto ha girato per il verso giusto.

In coppia con Alex Buncombe, Jenson ha dominato una gara iniziata sull’asciutto e conclusa sotto la pioggia, confermando non solo il potenziale dell’auto, ma anche una sintonia perfetta tra i due piloti. Una vittoria netta, costruita con autorità nonostante condizioni meteo sempre più insidiose.

«È la prima volta che vinco con una mia macchina, ed è qualcosa di incredibile», ha raccontato Button a fine gara. «Questa Jaguar è epica. Il team ha fatto un lavoro fantastico e Goodwood è uno dei posti più belli al mondo dove guidare.

L’auto sembra nata per questo circuito, ma anche con l’asciutto non è mai semplice: quando il sole cala diventa nervosa, devi guardare letteralmente attraverso il volante. All’inizio ho avuto anche una bella battaglia, poi sembrava tutto facile… finché non ha iniziato a piovere».

Alex Buncombe al volante della Jaguar ex-Fangio (38) sotto la pioggia

La gara di Buncombe... sotto la pioggia

Se Button ha gestito la prima parte, Buncombe ha dovuto fare i conti con un finale al limite. «Ho detto spesso di aver guidato sul ghiaccio, ma quello che ho provato oggi è stato il peggio in assoluto», ha spiegato. «Non avevo idea se stessi guadagnando o perdendo, se ero dieci secondi avanti o cinque al giro più lento. È stata durissima».

Al traguardo, Button e Buncombe hanno preceduto con ampio margine Hunt e Sam Hancock, mentre il terzo posto è andato a Jack Rous e Jake Hill. Una vittoria che vale più di un trofeo: è la conferma che, anche lontano dalla Formula 1, Jenson Button sa ancora come si fa.

Qui sotto trovi il video con gli highlights della gara: se non l’hai ancora visto, rimedia subito.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/01/2026