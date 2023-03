Raikkonen torna al volante sulla pista dell'ultima vittoria con Ferrari

Dopo lo sfortunato esordio avvenuto nell'agosto dello scorso anno, Kimi Raikkonen tornerà a gareggiare nella NASCAR a fine mese. Il finlandese, al volante di una Chevrolet Camaro ZL1 PROJECT91 del team Trackhouse Racing, prenderà parte all'appuntamento in programma al Circuit of the Americas di Austin il prossimo 26 marzo. Il tracciato texano evoca dolci ricordi all'ex pilota della Ferrari, che proprio qui ottenne il suo ultimo successo in F1 nell'autunno del 2018.

GRANDE RISCONTRO L'accordo tra Raikkonen e Trachhouse Racing era stato comunicato lo scorso anno e prevedeva la possibilità di partecipazioni spot da parte del finlandese ad appuntamenti del campionato NASCAR. L'esordio è avvenuto nell'agosto del 2022 a Watkins Glen, quando il campione del mondo 2007 di F1 ottenne il 27° tempo in qualifica e ben figurò in gara, rimanendo a lungo nella top10 prima di essere costretto al ritiro per via di un incidente avvenuto nelle fasi finali. Justin Marks, proprietario e fondatore del team, ha spiegato: ''Quando abbiamo annunciato Kimi l'anno scorso, ho detto che era la superstar globale che avevo in mente quando abbiamo creato PROJECT91. Penso che abbiate visto l'accoglienza dei fan in tutto il mondo e la prestazione di Kimi in macchina è stata la prova del concetto. Il seguito di Kimi è enorme ed è fantastico per la NASCAR e per Trackhouse, in più penso che a Kimi piacciano davvero le nostre corse''.

KIMI MOTIVATO La possibilità di gareggiare su una pista che già conosce molto bene aumenta le motivazioni di Raikkonen. Parlando di questa nuova esperienza, Iceman ha dichiarato: ''Mi sono divertito moltissimo in NASCAR. C'era molto da imparare in un lasso di tempo molto breve, ma tutti sono stati molto utili, la competizione è stata una grande sfida. Questa volta posso correre su una pista che conosco, quindi non ci sarà una curva di apprendimento così ripida. Voglio divertirmi, ma anche fare del mio meglio''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/03/2023