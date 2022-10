Johnson riduce l'impegno: spunta il nome di Raikkonen

JOHNSON/RAIKKONEN DA GANASSI Mercato piloti in pieno fermento in Indycar. In casa Ganassi, dopo la riconferma di Alex Palou - che tuttavia sembra destinato a diventare comunque pilota McLaren nel 2024 dopo il fallimento del contenzioso che ha tenuto banco da metà estate con la sua stessa squadra - ora l'attenzione è tutta concentrata sulla quarta vettura, quella guidata nelle ultime due stagioni dall'ex stella della Nascar Jimmie Johnson. Per il suo posto si è fatto il nome di Kimi Raikkonen. L'ex Formula 1 è stato indicato come al via dell'Indycar solamente sui circuiti stradali mentre sugli ovali correrebbe ancora Johnson. Le testate di riferimento attendono conferme ufficiali mentre l'indiscrezione circola un po' ovunque. Di certo c'è solamente - al momento - la riduzione del programma di gare di Johnson che peraltro al suo secondo anno in monoposto aveva ben figurato.

VOLTI NUOVI A SEBRING Ai test di Sebring dei prossimi giorni vedremo qualche faccia nuova nel paddock dell'Indycar. Il neo campione dell'IMSA, Tom Blomqvist, guiderà sempre per il team di Michael Shank la Dallara di Simon Pagenaud, in un test che sa di premio facilitato da Honda. Per il 2023 Blomqvist e il compagno Oliver Jarvis sono stati ingaggiati dall'United Autosport per correre in LMP2 nel WEC. Andretti farà girare il pilota di Indy Light Sting Ray Robb ed il pilota di Formula E Jake Dennis. Dopo che Colton Herta non è riuscito a saltare in Formula 1 lo statunitense ha firmato un rinnovo pluriennale. Il team Juncos ha riconfermato Callum Ilott per il 2023 ma ha anche fatto sapere di voler schierare due vetture. A Sebring faranno provare Agustin Canapino, pilota proveniente dalle ruote coperte. Dopo la disavventura che lo ha visto troncare i rapporti con Red Bull, e una stagione ben al di sotto della aspettative in Formula 2, Juri Vips è da più parti indicato come in arrivo nella serie americana. La stampa americana indica che l'estone ha contattao diverse squadre ma sembra che la prescelta possa essere quella di Bobby Rahal.

Formazione piloti provvisoria Indycar 2023

AJ Foyt racing: Santino Ferrucci - Benjamin Pedersen - Dalton Kellett?

Andretti Autosport: Colton Herta - Kyle Kirkwood - Romain Grosjean - Devlin DeFrancesco

Schmitz/McLaren: Pato O'Ward - Felix Rosenqvist - Alexander Rossi

Chip Ganassi Racing: Marcus Ericsson - Scott Dixon - Alex Palou - Jimmie Johnson/Kimi Raikkonen?

Dale Coyne Racing: David Malukas

Ed Carpenter Racing: Conor Daly - Rinus Veekay

Juncos Racing: Callum Ilott - Agustin Canapino?

Meyer/Shank Racing: Helio Castroneves - Simon Pagenaud

Rahal/Lettermann/Lanigan: Graham Rahal - Christian Lundgaard - Jack Harvey

Team Penske: Josef Newgarden - Scott McLaughlin - Will Power

