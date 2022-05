Raikkonen tornerà alle gare quest'estate

APPUNTAMENTO AD AGOSTO Dopo l'addio alla F1 avvenuto al termine della stagione 2021, Kimi Raikkonen gareggerà per la prima volta in una gara motoristica nel prossimo mese di agosto. Il finlandese ha infatti confermato la sua presenza al via dell'appuntamento della Nascar Cup in programma sul circuito di Watkins Glen. Finora, non era chiaro se l'addio di Iceman fosse solo alla F1 o alle gare in generale.

EPISODIO SINGOLO Raikkonen sarà al via con una vettura del team Trackhouse Racing. Si tratterà di una partecipazione una tantum, che distoglierà solo momentaneamente il campione del mondo 2007 dal suo desiderio di rimanere vicino alla famiglia. La gara è in programma il 21 agosto.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/05/2022