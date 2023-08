Colpaccio JDC-Miller: Jenson Button sulla Porsche 963

Il campione 2009 di F1 al via della Petit Le Mans

BUTTON ALLA PETIT LE MANS L'ex campione del mondo di Formula 1, Jenson Button, sembra intenzionato a continuare con l'endurance. L'inglese, ritiratosi sul finire del 2017, non si è mai fatto bastare il ruolo di commentatore per i GP delle reti televisive inglesi, ed ora è stato annunciato al via della gara conclusiva dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship: la Petit Le Mans. La gara di dieci ore sul circuito di Road Atlanta si disputerà il 14 ottobre prossimo.

photo: IMSA

TEAM JDC-MILLER Il 43enne correrà con la Porsche 963 GTP che il team JDC-Miller schiera parallelamente alle ufficiali affidate a Penske. Un occasione di primo piano dunque per ben figurare per Button che avrà al suo fianco i piloti che guidano la 963 a tempo pieno: Mike Rockenfeller e Tijmen Van Der Helm. Il team americano aveva provato a ingaggiare l'inglese per la 6 ore del Glen dello scorso giugno.

24 ORE IN NASCAR Il 2023 dell'inglese è stato tutto all'insegna della Nascar. Dopo aver preso parte ad alcune gare della serie americana ha disputato la 24 ore di Le Mans con la Camaro Stock Car rientrata nel progetto 'Garage 56'. La vettura finì la corsa e dimostrò picchi di velocità incredibili. Precedentemente Button aveva corso in LMP1 con il progetto SMP Racing guidando le BR/Dallara nel 2018 gareggiando poi anche nel Super GT giapponese e nel British GT.

Pubblicato da Marco Borgo, 21/08/2023