Non solo Raikkonen: anche Button gareggerà nella NASCAR

La NASCAR sta diventando un ritrovo per ex campioni del mondo di F1. Dopo l'annuncio di ieri della partecipazione di Kimi Raikkonen, iridato 2007,- alla gara in programma a fine mese ad Austin ora è il turno di Jenson Button, vincitore del mondiale 2009. Il britannico, 43 anni, parteciperà a tre appuntamenti: al Circuit of The Americas dove ritroverà Iceman e poi le gare estive di Chicago e di Indianapolis.

Announcement: @JensonButton, the 2009 @F1 Champion, will drive our No. 15 @FordPerformance Mustang in three road course events this year. They are @NASCARatCOTA @NASCARChicago and @IMS #rickwareracing #Formula1 #NASCAR75 #roadcourses pic.twitter.com/wB6sYvmEYQ