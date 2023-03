Jenson Button vince la sfida con Kimi Raikkonen nella tappa Nascar di Austin

L'inglese vince la battaglia tra ex campioni del mondo di Formula 1 nella tappa Nascar del Circuit of the Americas

Non c’era la Formula 1, ma il piatto del weekend è stato decisamente ricco per gli appassionati di motori. Oltre all’esordio stagionale della MotoGP in Portogallo, i tifosi statunitensi si sono potuti godere l’attesa sfida tra due ex campioni del mondo F1: nella tappa della Nascar Sprint Cup sul Circuit of the Americas di Austin, in pista c’erano anche Kimi Raikkonen e Jenson Button. Due vecchie conoscenze di chi ama le corse, che hanno dato vita a una battaglia emozionante a suon di sorpassi.

Nascar Sprint Cup 2023, Austin: Jenson Button | Foto: Nascar.com

JENSON BATTE KIMI A vincere la particolarissima sfida è stato il campione del mondo F1 2009 Jenson Button, che ha chiuso la sua gara d’esordio nel campionato Nascar in 18esima posizione. E dunque davanti al finlandese ex Ferrari Kimi Raikkonen, che si era qualificato meglio rispetto a Button ma poi, dopo essere stato protagonista di un sorpasso con tanto di sportellata (video sotto) proprio ai danni del vecchio rivale è infine crollato in 29esima piazza.

VEDI ANCHE

Nascar Sprint Cup 2023, Austin: Kimi Raikkonen | Foto: Nascar.com

PROSSIME SFIDE Per Kimi si trattava della seconda esperienza in pista con la Sprint Cup visto che il debutto c’era stato già lo scorso anno a Watkins Glen (finito però anzitempo contro le barriere dopo un contatto con un'altra macchina) e l’attesa era raddoppiata dal fatto che, proprio ad Austin, Iceman aveva ottenuto la sua ultima vittoria in F1. Se, al momento, non ci sono notizie su altri impegni da parte dell'ex ferrarista, diversa è invece la situazione di Button, che correrà anche altre due tappe nel corso della stagione, a Chicago e Indianapolis, e sarà anche in pista alla 24 Ore di Le Mans con una Nascar modificata del ''Garage 56'' dedicato ai progetti sperimentali. Per la cronaca, la gara è stata vinta dalla Toyota di Tyler Reddick davanti alle Chevrolet di Kyle Busch e Alex Bowman.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/03/2023