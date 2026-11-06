Jeep, lo spot ispirato ad Avengers: Doomsday

Se c’è una cosa che il marketing delle quattro ruote ci ha insegnato, è che quando Stellantis stringe le mani ai colossi del cinema, la dose di spettacolo è assicurata. È uscito lo spot ufficiale firmato Jeep che lega a doppio filo l'intera gamma del marchio americano al nuovo film Avengers: Doomsday, l'attesissimo capitolo targato Marvel Studios in arrivo nelle sale il 18 dicembre.

Il promo dura poco più di cinquanta secondi, ma dentro c'è praticamente tutto l'immaginario dei cinecomic moderni (e un bel po' di fango spinto sulle ruote giuste).

Di chi è quel braccio nel nuovo sport Jeep?

Dalla Stark Tower ai portali del Multiverso

Lo spot parte in spinta sulle immagini di una metropoli dominata dall'iconica torre con la ''A'' degli Avengers. Mettiti comodo, perché il rincorrersi di citazioni è rapido: tra robot pensanti al volante (H.E.R.B.I.E. dei Fantastic Four che smanetta sui display di bordo), fughe di sbieco tra sciami di droni e sequenze che passano senza respiro dalle nevi al deserto, compaiono a schermo tutti i pezzi forti del listino.

Ci sono la Jeep Cherokee e la Grand Wagoneer (con tanto di nota a schermo sui loro 500+ miles of range), la Grand Cherokee accreditata come il SUV più premiato di sempre, la mastodontica versione a 3 file con il claim della migliore abitabilità della categoria, l'immancabile Wrangler che guada corsi d'acqua tra dune sabbiose e il pick-up Gladiator, presentato come l'unico pick-up Trail Rated.

Tra un'accelerata e l'altra, gli occhi più attenti noteranno dettagli pensati apposta per i fan più sfrenati della casa delle idee: al secondo 0:14 si intravede il braccio di Thor afferrare al volo l'ascia Stormbraker, a 0:38 l'inquadratura si sofferma sull'insegna distrutta della Xavier’s School for Gifted Youngsters, lo storico covo degli X-Men, mentre sullo sfondo svetta la sinistra silhouette della Doomstadt Tower, roccaforte di Victor Von Doom (Doctor Doom) in Latveria.

Un'alleanza per celebrare due leggende a stelle e strisce

Che tu ci creda o no, dietro questa operazione promozionale si nasconde una coincidenza storica tutt'altro che casuale. Sia il marchio Jeep sia la prima apparizione a fumetti di Capitan America festeggiano l'anniversario degli 85 anni. Una doppia ricorrenza a stelle e strisce che si sposa alla perfezione con il concetto di crossover – automobilistico e cinematografico.

Il finale del video riunisce l'intera flotta (Wrangler, Gladiator, Grand Cherokee, Compass, Renegade, Avenger) allineata davanti a una serie di portali dimensionali infuocati creati dal Dottor Strange, accompagnata dal classico motto del brand: ''The official vehicles for any universe. Jeep. There's only one''. Se ti serviva un pretesto per guardare una Wrangler guadare un fiume mentre attorno infuria una battaglia interdimensionale, ora ce l'hai.

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