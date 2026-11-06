Jeep Compass 4xe al Circolo Polare Artico: 375 CV e trazione integrale elettrica sfidano l’inverno

Lo sport utility a corrente si mette alla prova sulle strade scandinave tra neve e ghiaccio. Sotto esame la trazione integrale e il sistema Selec-Terrain

La nuova Jeep Compass 4xe è protagonista del quarto episodio delle Jeep Capability Stories, ambientato ad Arjeplog, in Svezia, nei pressi del Circolo Polare Artico (guarda Jeep Compass PHEV e BEV).

Il test della Compass in condizioni invernali

Le immagini mostrano il comportamento del SUV elettrico su neve e superfici ghiacciate, mettendo in evidenza il funzionamento della trazione integrale e dei sistemi elettronici dedicati alla gestione dell'aderenza. Una situazione di guida estrema che richiama anche condizioni più comuni, come pioggia intensa e asfalto scivoloso, nelle quali il controllo della motricità assume un ruolo importante.

Jeep Compass 4xe sfida il Circolo Polare Artico: il SUV elettrico sulle strade svedesi

Due motori elettrici e trazione integrale AWD

La Compass elettrica adotta un sistema di trazione integrale basato su due motori elettrici indipendenti. Quello anteriore sviluppa 157 kW (214 CV) e 345 Nm, mentre l'unità posteriore raggiunge 132 kW (180 CV) e 232 Nm.

La gestione elettronica distribuisce la coppia tra i due assi in funzione delle condizioni di marcia, intervenendo anche in caso di slittamento. La potenza complessiva dichiarata è di 375 CV, mentre l'autonomia raggiunge i 606 km nel ciclo WLTP. Il sistema lavora in sinergia con ABS ed ESP per gestire accelerazione, decelerazione e stabilità del veicolo.

Jeep Compass 4xe sfida il Circolo Polare Artico: due motori, 375 CV, e 606 km di autonomia

Cinque modalità per diversi fondi stradali

Tra le tecnologie disponibili c'è il sistema Jeep Selec-Terrain, che mette a disposizione cinque programmi: AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4WD LOCK. La modalità SNOW è specificamente pensata per i fondi a bassa aderenza: limita la potenza erogata all'80% del massimo e modifica la risposta dell'acceleratore, il controllo della trazione e l'intervento dell'ESP. La trazione integrale AWD resta attiva, mentre l'erogazione progressiva della coppia contribuisce a contenere il pattinamento delle ruote. La nuova Compass 4xe, già ordinabile in Europa, è la variante 100% elettrica della gamma che comprende anche motorizzazioni ibride.

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