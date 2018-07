Autore:

Simone Dellisanti

SCONTRO TRA TITANI Una battaglia senza esclusioni di colpi è andata in scena in questa prima giornata del Rally di Finlandia 2018, una delle gare più iconiche, veloci e difficili di tutto il mondiale WRC. Uno scontro tra titani che ha visto combattere Mads Ostberg per Citroen e Ott Tanak per Toyota. Alla fine è stato il pilota di casa, Tanak, ad aggiudicarsi il primo posto provvisorio, infierendo al suo avversario un distacco in classifica di 5,8 secondi.

BUONA LA PRIMA Le strade della Finlandia, baciate da un sole caldo e inusuale per questo paese, hanno visto sfrecciare la Toyota Yaris di Ott Tanak mentre conquistava il primo posto della classifica cronometrata. Tanak ha preso subito l'iniziativa nello Shakedown del giovedì sera ma il pilota norvegese della Citroen, Ostberg, è tornato in testa al gruppone nel primo pomeriggio. Tanak e la sua Toyota, a questo punto, ha accettato la sfida. Il finlandese ha rosicchiato decimo su decimo con la sua Yaris, fino a riconquistare la posizione cronometrata più ambita. La prima. Ma il bello deve ancora venire. Si è conclusa solo la prima giornata del Rally di Finlandia 2018. "Domani sarà lotta vera. Dobbiamo spingere forte". Ci ha confermato Ott Tanak, nell'hospitality Toyota. "Oggi è stato molto importante ottenere una buona posizione. Adesso ci riposiamo e vedremo cosa accadrà domani".

CITROEN NON SI ARRENDE Ostberg, pilota Citroen, ha venduto cara la pelle con Tanak prima di accontentarsi del secondo posto provvisorio, ma c'è una nota lieta per Citroen: Mads ha apprezzato moltissimo il nuovo set up della sua Citroën C3 WRC che ha migliorato la maneggevolezza e gli ha permesso di vincere quattro prove speciali. Domani però c'è da migliorare l'alta usura delle gomme, il vero punto debole che oggi l'ha costretto a rallentare man mano che il pomeriggio progrediva.

AL TOP Jari-Matti Latvala chiude terzo, a 17.3 secondi da Ostberg dopo una giornata impegnativa ma proficua passata a bordo della sua Toyota Yaris. Il finlandese, tre volte vincitore del Rally di Finlandia, ha chiuso a 13,3 secondi da Hayden Paddon, quarto su Hyundai.

CAMPIONI CERCASI E' stata una giornata difficile per il leader del campionato Thierry Neuville sulla Hyundai i20 Coupè WRC, così come per il suo diretto rivale del Campionato, Sebatien Ogier su Ford Fiesta M-Sport, entrambi hanno lottato per tutto il giorno ma non sono riusciti a essere veloci come volevano. Neuville, inoltre, ha fatto un brutto errore: ha sbagliato prendere la giusta direzione a un bivio e ha perso tempo prezioso. Per lui c'è da registrare solo la decima posizione. Ogier è arrivato sesto, distanziando di quasi un minuto Neuville.

LA CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA