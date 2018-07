FESTA TOYOTA E' proprio l'alfiere di Toyota Gazoo Racing, Ott Tanak, il vincitore del Rally di Finlandia 2018. Il pilota estone ha mantenuto la leadership della classifica cronometrata per tutto il terzo giorno, mantenendo lontane le velleità di vittoria di Mads Ostberg, lontano dalla vetta di 32,7 secondi, sulla Citroen C3 WRC, conquistano le strade veloci e tecniche del Rally di Finlandia con la sua Yaris WRC.

IN DIFESA D'altro canto, Mads Ostberg ha capito subito che oggi non era certo la giornata giusta per cercare di raggiungere Tanak e ha preferito guardarsi le spalle dal ritorno prepotente di un'altra Toyota Yaris, questa volta pilotata dall'esperto Jari-Matti Latvala, già vincitore del rally finnico per ben tre volte. Ostberg ha arginato la voglia di Latvala di segnare una doppietta per Toyota nel rally di casa, distanziando sul finale la Toyota di 2.8 secondi, al termine della terza e ultima giornata di gara.

TOP 10 Concludono la Top 10: Paddon su Hyundai, Ogier su Ford, Suninen su Ford, Evans su Ford e Breen su Citroen. Da segnalare la nona posizione di Neuville, attuale leader della classifica piloti che ha concluso il suo Rally di Finlandia solo in nona posizione. Questo è davvero un risultato poco soddisfacente per Hyundai Motorsport e per un pilota come Neuville, intento a mettere la firma nell'albo dei vincitori di un mondiale WRC. Infine la decima posizione va a Mikkelsen su Hyundai.

CLASSIFICA FINALE