TOP 3 La Citroen Racing inizia con il piede giusto il Rally di Finlandia, anche se stiamo solo parlando dello Shakedown, le prove libere del WRC. Il crono migliore è stato siglato dal pilota Citroen, Mads Ostberg, sei decimi di secondo più veloce del suo compagno di squadra Craig Breen. Nella top tre, il beniamino di casa a bordo della Toyota Yaris, Jari-Matti Latvala che ha conquistato la terza posizione della classifica cronometrata. "Stiamo lavorando sodo per adattare l'auto alla mia guida". Ha dichiarato Mads Ostberg. "Più gareggio con la Citroen, più imparo a conoscerla bene. Per questa gara abbiamo preferito modificare il set up dei differenziali per migliorare la stabilità e la reazione dell'auto."

OGIER VS NEUVILLE Quarto tempo per Ott Tanak con la Toyota Yaris dopo la sostituzione del cambio, mentre Breen, dopo aver provato diversi set up sulla sua Citroen C3, ha conquistato il quinto crono della classifica. Teemu Suninen, alla guida della Ford Fiesta e Thierry Neuville, sulla Hyundai i20, ha completato i primi sei posti disponibili in classifica. Solo nono Ogier con la sua Ford Fiesta del team M-Sport.

TEMPI SHAKEDOWN