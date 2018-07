RALLY DI FINLANDIA Per l’ottava gara del WRC, il Rally di Finlandia, Citroën Total Abu Dhabi WRT affronta una delle prove più famose, ma anche più dure della stagione. Al volante di una C3 WRC ancora migliorata, il team del Double Chevron schiererà Craig Breen – Scott Martin, Mads Ostberg – Torstein Eriksen e Khalid Al Qassimi – Chris Patterson.

PIERRE BUDAR, Direttore Sportivo «Per risultati di successo in questo grande appuntamento dobbiamo evitare qualunque intoppo. Comunque, tra la partecipazione al Rally di Estonia e i quattro giorni di prove previsti in loco, lo affronteremo preparati. È anche una delle prove che i nostri equipaggi conoscono meglio, e con gli aggiornamenti apportati alla nostra C3 WRC possiamo sperare di essere nel plotone di testa, anche se l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.»

CRAIG BREEN «Il Rally d’Estonia ha rappresentato un’ottima preparazione per noi, ci ha permesso di rivedere diverse cose e confermare che, con questo nuovo assale anteriore, la C3 WRC risulta meglio equilibrata. Guardo a questo appuntamento con fiducia, quindi, tanto più che è una delle prove del campionato in cui ho più esperienza, componente essenziale su questo terreno, nonostante le modifiche apportate al tracciato.»

MADS OSTBERG «Questa prova è veramente una delle mie preferite di tutta la stagione. Durante le ricognizioni bisogna prendere delle buone note, ma in gara è attacco puro, e non ci si deve preoccupare dei danni agli pneumatici o del fondo. Ho dei bellissimi ricordi, in particolare il podio conquistato con Citroën nel 2015, e voglio sfruttare al massimo le mie due giornate di preparazione per affrontare bene questo rally e provare a replicare l’impresa.»

KHALID AL QASSIMI «Questa gara è particolare per me, perché ha segnato il mio debutto in una squadra ufficiale, nel 2007. Le sensazioni che offrono queste speciali, con le alte velocità e i continui salti sono uniche. Ma questo è quello che le rende difficili; bisogna avere un buon feeling e delle buone note. La mia ultima gara è stata l’Argentina, quindi devo ritrovare il ritmo e poi aumentare il ritmo poco a poco, evitando gli errori. »