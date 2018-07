Autore:

Simone Dellisanti

RALLY FINLANDIA Con il Rally di Finlandia 2018 il WRC si sposta su tracciati veloci e sterrati per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il Rally della Sardegna, vinto da Neuville sulla Hyundai i20 Coupè 2018. Qui sotto troverete i risultati riepilogativi dei tre giorni di gara in aggiornamento.

SI RIACCENDE LA SFIDA Dopo il grande duello tra Ogier (Ford) e Neuville (Hyundai) avuto in Sardegna, la sfida per il titolo piloti ricomincia al Rally di Finlandia, uno dei rally più veloci e tecnici di tutto il Mondiale. Ogier dovrà rimboccarsi le maniche per vendicare la sconfitta dell'ultimo minuto avvenuta in Sardegna e quale miglior palcoscenico del Rally di Finlandia per chiudere il gap con il pilota belga? La classifica ora recita: 149 punti per Neuville, il leader, che precede Ogier a +27. Terza posizione per il pilota della Toyota, Ott Tanak è distante 72 punti dalla vetta.

IN TV Purtroppo bisogna segnalare che il Rally di Finlandia 2018 non sarà visibile in TV (a causa dell'eliminazione della emittente Fox Sport). Non disperate però, dopo ogni giorno di gara pubblicheremo un riassunto della gionata per farvi scoprire come è andato il Rally di Finlandia 2018.

IL PROGRAMMA La partenza del Rally di Finlandia è prevista per giovedì 26 luglio con il classico shakedown mentre in serata è prevista la prima prova speciale. Dopo 23 PS il Rally di Finlandia si concluderà domenica con la prova spettacolo finale.

GIOVEDI 26 LUGLIO

Orario Stage Lunghezza 08:00 Shakedown Vesala 4,26 km 19:00 SS 1 Harju 1 2,31 km

VENERDI 27 LUGLIO

Orario Stage Lunghezza 8:18 SS 2 Moksi 1 20,04 km 9:21 SS 3 Urria 1 12,28 km 10:13 SS 4 Ässämäki 1 12,33 km 11:36 SS 5 Äänekoski 1 7,71 km 14:24 SS 6 Oittila 19,34 km 15:27 SS 7 Moksi 2 20,04 km 16:30 SS 8 Urria 2 12,28 km 17:22 SS 9 Ässämäki 2 12,33 km 18:45 SS 10 Äänekoski 2 7,71 km 20:00 SS 11 Harju 2 2,31 km

SABATO 28 LUGLIO

Orario Stage Lunghezza 8:13 SS 12 Päijälä 1 23,92 km 9:29 SS 13 Pihlajakoski 1 14,90 km 10:38 SS 14 Kakaristo 1 23,66 km 12:13 SS 15 Tuohikotanen 1 8,95 km 14:55 SS 16 Tuohikotanen 2 8,95 km 16:08 SS 17 Kakaristo 2 23,66 km 17:36 SS 18 Päijälä 2 23,92 km 18:54 SS 19 Pihlajakoski 2 14,90 km

DOMENICA 29 LUGLIO