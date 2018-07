Autore:

Simone Dellisanti

UN PO' DI ALLENAMENTO La prossima sfida del WRC avrà luogo in Finlandia per il rally omonimo, uno dei rally più difficili e tecnici di tutto il campionato del mondo 2018. Per riuscire a salire sul podio bisogna essere molto sicuri di sé, avere una guida pulita e soprattutto non sbagliare le traiettorie per essere veloci e perdere meno secondi possibili. Per testare la Citroen C3 WRC, il team Citroen Racing ha portato Graig Breen e Scott Martin in Estonia per partecipare al rally nazionale, giusto per fare un po' di pratica prima di questa gara complicata.

IL RALLY Il Rally di Estonia ha visto l’irlandese conquistare il terzo posto e avere la grande soddisfazione di essere il secondo miglior performer dietro al pilota di casa Ott Tänak, con tre migliori tempi. Segno che le modifiche effettuate in gara sulla C3 WRC, per renderla sempre più precisa ed equilibrata, sono state efficaci. Craig si è piazzato al secondo posto nella crono d’apertura, prima di conquistare il suo primo scratch in PS 5. Di nuovo il più veloce in PS 8, ha chiuso la prima tappa con un ottimo secondo posto.

SET UP CERCASI Sfortunatamente, un ritardo al controllo orario di domenica gli è costato una penalità e una posizione ma ciò non gli ha impedito di essere ancora il più veloce al primo passaggio in Prangli (17,05 km), la PS più lunga del rally. Oltre a raccogliere dati preziosi, la prova generale prima del Rally di Finlandia ha permesso a Citroën Total Abu Dhabi WRT di valutare diverse soluzioni di set-up, per prepararsi al meglio alla prossima sfida del WRC.