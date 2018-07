Autore:

Simone Dellisanti

ASSOLO Continua il dominio di Toyota Gazoo Racing nel rally di casa, il Rally di Finlandia 2018. Una serie di cinque vittorie consecutive nelle prove speciali finlandesi, ha permesso al pilota dell'Estonia e della Toyota Yaris, Ott Tanak, di confermarsi in vetta alla classifica cronometrata del Rally con un vantaggio di 39 secondi su Mads Ostberg, pilota Citroen. "Siamo riusciti a perfezionare il comportamento della nostra Yaris WRC" ha dichiarato Tanak al termine della giornata, "ma nonostante questo, oggi pomeriggio è stata davvero dura confermare la prima posizione, c'era un sole accecante e molti sassi sulla traiettoria ideale."

SCELTA SCONSIDERATA Non ha pagato la scelta del pilota del Double Chevron di portare con sé una ruota di scorta in più per paura di bucare sulle tante rocce sparse per il percorso. Il peso aggiuntivo ha appesantito la C3 WRC e Ostberg ha dovuto cedere del tempo prezioso. Il "pazzo" Mads, però, non si è certo girato i pollici in questa seconda giornata rallistica e ha lottato con le unghie e con i denti per sottrarre il primo posto a Tanak. Oggi va a dormire con in tasca il secondo posto, ma domani è un altro giorno.

TOYOTA IN FESTA Al terzo posto, ecco spuntare Jari-Matti Latvala che porta la sua Toyota Yaris in terza posizione. Risale fino alla quarta posizione Esapekka Lappi, il terzo pilota Toyota WRC regalando al suo team,Toyota Gazoo Racing, una giornata fantastica con il team che ha visto tutte e tre le vetture concludere nella Top 4. Concludono la top 6, Hayden Paddon su Hyundai, nonostante i problemi ai freni e l'alto grado di usura degli pneumatici e Teemu Suninen in sesta posizione con la Ford Fiesta.

CAMPIONI IN DIFFICOLTA' La seconda giornata del Rally di Finlandia 2018 è stata abbastanza difficile per il campione in carica ,Sébastien Ogier, pilota dell Ford Fiesta WRC. Troppi problemi con gli ammortizzatori e con il nuovo pacchetto aerodinamico sulla sua Ford per sperare di lottare per il podio, meglio guardarsi dal suo compagno di squadra, Elfyn Evans, in ottava posizione e di Craig Breen, nono, a bordo della Citroen C3. Il leader del campionato, Thierry Neuville, (Hyundai) non è riuscito a recuperare il tempo perduto di ieri ed è rimasto fermo alla decima posizione. Il belga è stato nuovamente ostacolato dai tanti problemi di grip e di aderenza della sua Hyundai i20 WRC.

CLASSIFICA GIORNO 2