TOYOTA ALLA CARICA Il Team Toyota Gazoo Racing affronterà le strade sterrate e veloci del Rally di Finlandia (26-29 luglio) con l'obiettivo di ripetere la vittoria dello scorso anno. Il rally finlandese è, inoltre, la gara di casa per la squadra che ha una base vicino al parco assistenza, situato in Jyväskylä, così come per i suoi piloti finlandesi Jari-Matti Latvala ed Esapekka Lappi, mentre Ott Tänak, estone, può contare sulla massiccia presenza dei suoi tifosi.

TOMMI MAKINEN "Questo è un evento emozionante per tutti nel team" ha dichiarato il team manager della Squadra, "specialmente con il fantastico supporto che riceviamo dai fan in Finlandia e sono sicuro che molti verranno dall'Estonia per tifare anche per Tanak. È stato davvero speciale vincere il rally dell'anno scorso e il nostro obiettivo è quello di fare lo stesso quest'anno. Sappiamo che la nostra Yaris WRC è forte su questa tipologia di strade e tutti e tre i nostri piloti si sentono sicuri di poter far bene".

JARI MATTI-LATVALA "Non vedo l'ora che arrivi il Rally di Finlandia, è una buona opportunità per iniziare la seconda parte della stagione in modo positivo, mi sono sempre sentito davvero a mio agio nella mia gara di casa. Ho guidato su alcune delle nuove strade e ci sono grandi sezioni che nemmeno io conosco. Dobbiamo cercare di non fare errori".

OTT TANAK "Il Rally di Finlandia è una delle mie gare preferite: è un rally ad alta velocità ma anche abbastanza tecnico con i salti. Ci saranno un sacco di nuove strade che non abbiamo mai visto prima, che aumenteranno il grado di sfida".

ESAPEKKA LAPPI "Dopo la vittoria dello scorso anno, non vedo l'ora del Rally di Finlandia. Da parte mia, mi aspetto un buon risultato ma penso che sarà più difficile vincere questa volta, la competizione sarà più dura. Sappiamo che la nostra macchina sarà competitiva, ce al metteremo tutta per fare bene".