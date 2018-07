Autore:

Simone Dellisanti

RALLY DI FINLANDIA Neuville is on fire, come direbbero gli inglesi. Il pilota della Hyundai I20 Coupè è in forma e insegue la vittoria del suo primo titolo piloti. Neuville ha vinto gli ultimi due Rally prima dell'intervallo di metà stagione e ha costruito un vantaggio di 27 punti sul cinque volte campione Ogier, pilota Ford. La battaglia riprende oggi sulle strade veloci e tecniche del Rally di Finlandia (26 - 29 luglio), l'evento più veloce del calendario. Salti enormi e atterraggi insidiosi richiedono coraggio e precisione.

NUOVO FONDO Sebastien Ogier si presenta alla battaglia finlandese con una Ford rivista dal punto di vista aerodinamico. Il retro della sua Ford Fiesta è stato completamento ridisegnato e ora è simile alla coda che abbiamo già visto sulla Toyota Yaris. Anche i paraurti e i diffusori anteriori sono stati rivisti per fornire un carico aerodinamico maggiore sulle strade ghiaiose e contornate dalle folte foreste della Finlandia. Ford non vuole lasciare niente al caso e se questa nuova soluzione aerodinamica funzionerà, Ogier avrà un asso nella manica da utilizzare non solo in questa gara, ma per tutto il proseguo del campionato. "Ci auguriamo che gli aggiornamenti ci offrano quel qualcosa in più in termini di prestazioni", ha dichiarato il pilota francese, campione del mondo. "Ma dovremo comunque dare tutto se vorremo vincere questo Rally di Finlandia".

IL CONTENDENTE Thierry Neuville, il pilota di Hyundai Motorsport ha dimostrato, nelle due ultime gare, di avere la pelle dura e di non aver paura di misurarsi con il Campione. Chissà che proprio il Rally di Finlandia non possa essere l'occasione giusta per distanziare in classifica Ogier. "Sono pronto" ha dichiarato Neuville. "La Finlandia è uno di quei rally che tutti aspettano. Quest'anno sarà difficile affrontarlo dopo la pausa prolungata del campionato ma non vedo l'ora di scendere in pista"

IL PROGRAMMA Il Rally di Finlandia inizierà questa sera con la Prova Spettacolo al centro di Jyväskylä e terminerà domenica pomeriggio dopo 23 Prove Speciali cronometrate di 317,26 km.