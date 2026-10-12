Rallylegend 2026: Pedersoli batte Gryazin, Sordo vince il Bettega - I video più spettacolari

Il Rallylegend 2026 si è concluso a San Marino con le vittorie di Luca Pedersoli tra le WRC, dello svizzero “Il Valli” nelle Classic e di Nicola Bonfè nelle Historic. Il programma della domenica ha avuto come momento conclusivo il Memorial Bettega, novità di questa 24ª edizione che ha riportato in scena le sfide a eliminazione diretta rese celebri dall'Area 48 del Motor Show di Bologna.

Rallylegend 2026: Dani Sordo (Hyundai)

Al volante della Hyundai i20 N Rally1, Pedersoli, affiancato da Anna Tomasi, ha confermato il primo posto nella categoria WRC al termine delle tre frazioni di gara. Alle sue spalle ha chiuso Nikolay Gryazin, navigato da Konstantin Aleksandrov sulla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, mentre il sammarinese Danilo Tomassini ha completato il podio con una Skoda Fabia Rally2 Evo, insieme a Spadoni. Per Gryazin, pilota ufficiale Lancia Corse HF reduce dalla stagione nel WRC2, il secondo posto è arrivato al termine di una gara disputata con una vettura meno potente rispetto alla Hyundai di Pedersoli. ''Avrei voluto un Rallylegend con un po' di sterrato!'' ha scherzato il pilota al termine della competizione.

“Il Valli” vince tra le Classic, Bonfè trionfa nelle Historic

La categoria Classic ha regalato una sfida serrata fino alle battute finali. A spuntarla è stato lo svizzero “Il Valli”, affiancato da Cirillo su BMW M3, che ha preceduto di misura Gustavo Trelles. Il pilota uruguaiano, presenza abituale a Rallylegend, era al volante di una Subaru Impreza 555 con Garcia alle note e aveva concluso al comando la seconda tappa. Terzo posto per Giuseppe Messori e Antonella Caputo, impegnati con una Mitsubishi Lancer Evolution III.

Nelle Historic, invece, la vittoria è andata all'equipaggio sammarinese composto da Nicola Bonfè e Massimo Bizzocchi, al volante di una Ford Escort RS. Seconda posizione per Simone Brusori e Tridici, su Porsche 911, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Enrico Ercolani Volta e Daniele Conti con una BMW 320 E21. Da segnalare anche il quarto posto di Andrea Ercolani e Matteo Roggia, rispettivamente figlio del campione sammarinese Massimo Ercolani e del compianto Loris Roggia, con una Ford Escort RS.

Memorial Bettega, Sordo batte Sesks

Il momento più atteso della domenica è stato il Memorial Bettega, riproposto a Rallylegend per rievocare le sfide che hanno segnato la storia del Motor Show di Bologna. Alla presenza di campioni come Markku Alén e Miki Biasion, l'evento ha visto anche Alessandro Bettega, figlio di Attilio, scendere in pista al volante di una Lancia 037 in livrea Martini Racing, accompagnato da due Lancia Delta S4.

La sfida tra le vetture Rally1 ha premiato Dani Sordo. Lo spagnolo, al volante della Hyundai i20 N Rally1, ha avuto la meglio su Mārtiņš Sesks, in gara con la Ford Puma Rally1. Sordo ha entusiasmato il pubblico per tutto il fine settimana, con una guida spettacolare e tanti ''donuts'' che hanno esaltato gli appassionati. Tra le Rally2, Gryazin ha conquistato la vittoria sulla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, superando in finale Tony Cairoli con la Skoda Fabia RS. Nella categoria Gruppo A, Andrea Aghini ha battuto Piero Liatti nel confronto tra la Lancia Delta 16V e la Subaru Impreza. Il duello tra le Gruppo B ha infine premiato Florian Rotter, vincitore su Giorgio Mela nella sfida tra due Audi Quattro S1, con Mela al volante della versione Pikes Peak.

Gli organizzatori: ''Un'edizione di rinnovamento''

Gli organizzatori hanno tracciato un bilancio positivo della manifestazione, sottolineando in particolare il lavoro necessario per introdurre le novità del 2026 e l'accoglienza riservata dal pubblico. Paolo Valli ha definito quella di quest'anno ''un'edizione di rinnovamento, molto impegnativa, che ha richiesto uno sforzo davvero imponente ma di grande soddisfazione'', evidenziando la partecipazione del pubblico e la qualità dello spettacolo sportivo. Tra i piloti più apprezzati ancora una volta il norvegese Ole Christian Veiby, sempre di traverso con la sua Volkswagen Polo RX1. Qui di seguito, un video con una lunga sintesi di momenti spettacolari di questa edizione:

Molto positivo il bilancio finale stilato da Vito Piarulli che ha posto l'accento sulla sicurezza e sul debutto del Memorial Bettega: ''È stata un'edizione ordinata, come auspicavamo, sportivamente ricca, con tanti appassionati che hanno potuto vivere un Rallylegend appagante. L'investimento sulla sicurezza ha dato ottimi frutti''. L'organizzatore ha riconosciuto che alcuni aspetti del nuovo format dovranno essere perfezionati, ma ha giudicato positivo il bilancio complessivo di una manifestazione che ha unito le categorie moderne e storiche al ritorno delle sfide dirette del Memorial Bettega.

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