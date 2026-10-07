Rallylegend 2026: due Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al via, affidate a Gryazin e Somaschini

La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sarà tra le protagoniste di Rallylegend 2026. Dall'8 all'11 ottobre, sulle strade di San Marino, saranno infatti due le vetture della Casa italiana presenti all'appuntamento: una affidata a Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, l'altra a Rachele Somaschini e Daiana Darderi. Per Gryazin si tratta di un nuovo impegno al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale dopo la stagione disputata nel WRC2. Il pilota quest'anno ha fatto parte del programma ufficiale Lancia Corse HF e ha contribuito alla conquista del titolo mondiale riservato ai Team WRC2.

WRC 2026, Rally Giappone: Nikolay Gryazin (Lancia)

Il Rallylegend rappresenterà invece una novità per Rachele Somaschini, che porterà per la prima volta in gara la Rally2 di Lancia. La pilota italiana sarà inoltre affiancata da Daiana Darderi, formando il primo equipaggio interamente femminile al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Gryazin torna sulla Ypsilon Rally2 HF Integrale

Dopo una stagione caratterizzata da diversi momenti di alto livello nel WRC2, Gryazin torna dunque alla guida della vettura con cui ha affrontato il campionato iridato. Il russo con licenza bulgara, affiancato da Aleksandrov, ha conquistato il terzo posto di categoria in Croazia, il secondo in Portogallo e la vittoria in Giappone. Particolarmente significativo anche il rendimento nelle prove speciali. Gryazin ha ottenuto sette scratch in Croazia e dieci in Giappone, contribuendo al titolo WRC2 Teams conquistato da Lancia nella sua prima stagione ufficiale nel campionato.

Rallylegend offrirà però un contesto molto diverso rispetto alle gare del WRC2, con un percorso che riunisce vetture moderne e protagonisti provenienti da epoche differenti della storia dei rally.

Somaschini debutta con Lancia

La principale novità sarà rappresentata da Rachele Somaschini. La 32enne affronterà per la prima volta una gara al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale, dopo aver corso nel 2025 cinque appuntamenti del WRC2 con una Citroën C3 Rally2.

Nel 2026 la pilota italiana ha inoltre partecipato alla Dakar Classic al volante di un Mercedes-Benz Unimog 435 4x4 del 1988, facendo parte del primo equipaggio italiano interamente femminile nella storia della gara con un camion e chiudendo quinta tra i mezzi pesanti. A Rallylegend sarà invece nuovamente al volante di una vettura da rally moderna, con Daiana Darderi al suo fianco.

Il legame con #CorrerePerUnRespiro

La partecipazione di Somaschini avrà anche una componente legata al progetto #CorrerePerUnRespiro, iniziativa che la pilota porta avanti da anni per raccogliere fondi e sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica attraverso la Fondazione Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS. Il progetto è stato sostenuto anche nel corso della stagione attraverso il Trofeo Lancia e accompagnerà quindi Somaschini anche nell'appuntamento di San Marino.

Rallylegend 2026: la Lancia Ypsilon Rally2 HF di Somaschini

Per Lancia, invece, Rallylegend rappresenterà la prima presenza ufficiale della Ypsilon Rally2 HF Integrale nell'evento sammarinese, dopo il ritorno nel WRC avvenuto nel 2026. La vettura sarà così protagonista di un appuntamento che, per caratteristiche e partecipazione, mette insieme il rally contemporaneo e la storia della specialità.

VEDI ANCHE

Tags