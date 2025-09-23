Rallylegend 2025: Rovanpera guida un campo partenti di altissimo livello

Dal 2 al 5 ottobre la Repubblica di San Marino ospiterà la 23ª edizione di Rallylegend, l’evento che richiama campioni, auto iconiche e migliaia di appassionati da tutto il mondo. Oltre 200 equipaggi, con 185 ammessi al via nelle categorie Historic, Classic, WRC e Legend Stars, renderanno unica un’edizione che si preannuncia spettacolare.

I protagonisti: tanti i big che hanno scritto la storia del WRC

Tra i grandi nomi attesi spiccano il due volte campione del mondo Kalle Rovanperä, al volante della Toyota Starlet dei suoi esordi, e leggende del passato come Markku Alen, Miki Biasion, Stig Blomqvist, Gigi Galli (con Alex Gelsomino in ricordo di Ken Block), Gustavo Trelles, Armin Schwarz, Francois Delecour, Patrick Snijers, Tony Fassina e Adartico Vudafieri.

Miky Biasion, due volte campione del Mondo, con la tuta del Trofeo Lancia Rally

Non mancheranno anche protagonisti italiani come Piero Longhi, Luca Pedersoli e “Pedro”, quattro volte campione europeo rally storici. Immancabili gli specialisti dello spettacolo, da Paolo Diana a Frank Kelly fino a Giorgio Mela con la sua Audi Quattro Pikes Peak.

Numeri da record

Oltre 200 vetture iscritte provenienti da 24 nazioni.

14 Subaru Impreza e Legacy nel “McRae Subaru Gruppo A Rally Trophy”, che celebra i 30 anni dal titolo mondiale di Colin McRae.

14 Audi Quattro in varie versioni, presenti tutte insieme a Rallylegend.

19 World Rally Car tra gara e Legend Stars.

40 anni della Lancia Delta S4 , ricordata con un tributo speciale.

La sezione “Seventies” porterà in prova vetture storiche come Lancia Fulvia HF, Stratos, Fiat 131 Abarth, Alpine A110 e Alfa Romeo Alfetta GTV, con piloti dell’epoca come Fassina, Noberasco, Verini e Vudafieri.

Rally Village e prove speciali

Come da tradizione, Rallylegend unirà parte statica e dinamica: le auto saranno esposte al Rally Village, cuore pulsante dell’evento, e si esibiranno poi nelle prove speciali, inclusa l’iconica “The Legend”, tra sfide sportive e parate spettacolari.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/09/2025