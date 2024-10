Parata di stelle a San Marino: Fourmaux, Biasion, Vatanen, Bastianini e tanti altri!

Sono 130 gli equipaggi al via del Rallylegend 2024, in programma da giovedì 10 a domenica 13 ottobre a San Marino, a cui si aggiungono 60 Legend Stars per un'edizione che celebrerà i 50 anni del primo titolo mondiale della Lancia Stratos, i 40 di quello dell'Audi quattro, oltre ad omaggiare la mitica Parigi-Dakar con uno speciale LegenDakar.

BIG DEL PRESENTE E DEL PASSATO Come sempre saranno al via tantissime vetture che hanno scritto pagine indelebili del mondiale rally, pilotate da nomi altrettanto importanti. Per festeggiare il titolo dell'Audi Quattro ci sarà Stig Blomqvist, iridato nel 1984, mentre un'altro esemplare verrà condotto da Armin Schwarz. Protagonista invece dell'attuale WRC è il francese Adrien Fourmaux che darà spettacolo con la sua Ford Puma Hybrid Rally1. Altro nome protagonista dell'attuale panorama del motorsport è quello di Heikki Kovalainen, ex pilota di F1 ora impegnato nei rally e presente al via con una Citroen C3 WRC Plus. Al via anche quest'anno uno degli aficionados del Rallylegend, ossia Miki Biasion, che guiderà una Lancia 037 e incrocerà uno dei rivali della sua ultima parte di carriera, ossia il francese Francois Delecour presente con una Peugeot 306 Maxi. Dall'attuale MotoGP arriva invece Enea Bastianini, pilota ufficiale Ducati che a San Marino si divertirà al volante di un'Audi Quattro S1. Con una Subaru Legacy parteciperà anche Raymond Breen, papà dello sfortunato Craig morto lo scorso anno mentre preparava il Rally Croazia.

Rallylegend Audi Quattro | Foto Rallylegend

GLI OMAGGI A DAKAR E STRATOS Grande interesse lo susciteranno senz'altro le vetture del LegenDakar, affidate anche in questo caso a nomi leggendari. Jacky Ickx sarà al volante della Porsche 953 Rothmans, Ari Vatanen tornerà sulla Peugeot 405 T16 GR Pioneer, mentre Jutta Kleinschmidt guiderà una Mitsubishi Pajero. Per quanto riguarda l'omaggio ai 50 anni del primo titolo della Lancia Stratos saranno 12 gli esemplari presenti con le livree più iconiche di questa vettura legate agli sponsor Alitalia, Marlboro e Pirelli. Tra queste ci sarà anche quella bianca di Tony Fassina, protagonista di una clamorosa vittoria al Rallye Sanremo del 1979. L'elenco completo degli iscritti è disponibile a questo link, mentre qui trovate il programma completo della quattro giorni del Rallylegend 2024.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/10/2024