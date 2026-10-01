Dopo 16 anni Ford torna ufficialmente nel WRC dal 2028

Ford tornerà ufficialmente nel FIA World Rally Championship dal 2028 con un team ufficiale, 16 anni dopo il ritiro dalla classe regina del Mondiale Rally. La Casa americana parteciperà nuovamente al campionato in veste di costruttore, come già avvenuto dal 1978 al 2012, proseguendo la collaborazione con M-Sport, la struttura che attualmente porta in gara le Ford nel WRC con il supporto tecnico della Casa.

WRC 2025, Rally Finlandia: Josh McErlean (Ford)

Il lavoro sul nuovo programma inizierà immediatamente insieme a M-Sport, che continuerà a gestire l'attività fino al coinvolgimento diretto di Ford previsto per il 2028. Il ritorno ufficiale rappresenta un ulteriore tassello nella presenza internazionale della Casa, già impegnata in Formula 1, nel FIA World Endurance Championship, nell'IMSA, nella Dakar e nella NASCAR.

Una nuova vettura nel 2029

Il programma WRC non partirà però con una vettura completamente nuova già nel 2028. Ford e M-Sport lavoreranno infatti allo sviluppo del progetto che porterà nel 2029 a una nuova vettura da rally, il cui design prenderà ispirazione da uno dei nuovi modelli stradali destinati al mercato europeo. La nuova generazione di regolamenti WRC ha ampliato la libertà nella scelta della carrozzeria, consentendo l'utilizzo di berline, hatchback, crossover e design specifici fino al termine dell'attuale ciclo regolamentare, previsto per il 2037.

WRC 2026, Rallye Monte Carlo: Jon Armstrong (Ford)

M-Sport ha già annunciato l'intenzione di sviluppare una nuova vettura in vista dei regolamenti WRC27 basati su una struttura spaceframe. Per il 2027, inoltre, la squadra sta preparando una Ford Fiesta R2 equipaggiata con il nuovo FIA Rally2 WRC Kit, che dovrebbe permettere alle vetture Rally2 di competere insieme ai modelli di nuova generazione.

Il WRC come laboratorio per le Ford stradali

Il ritorno nel Mondiale Rally avrà anche una funzione legata allo sviluppo della futura gamma europea. Ford ha spiegato che le competenze tecniche necessarie per competere nel WRC contribuiranno alla progettazione e alla dinamica dei nuovi modelli stradali, con l'obiettivo di trasferire parte dell'esperienza maturata nei rally alle vetture destinate ai clienti.

Jim Baumbick, responsabile di Ford per l'Europa, ha sottolineato il ruolo del WRC nello sviluppo delle caratteristiche dinamiche delle future vetture: ''Non si può fingere sulle strade europee, ed è per questo che la reattività e la maneggevolezza di un'auto sono importanti. Il WRC è il banco di prova definitivo per il controllo e il coinvolgimento del pilota, ed è esattamente questo lo spirito e ciò che abbiamo imparato che stiamo trasferendo nella prossima generazione delle nostre vetture''. Baumbick ha inoltre spiegato che il collegamento tra i programmi stradali e quelli rallistici non sarà limitato agli aspetti ingegneristici, ma riguarderà anche il carattere delle vetture destinate al mercato europeo: ''Per Ford parliamo di vetture nate dal rally, ma non è solo uno slogan di marketing. La nostra filosofia è fare una promessa ai clienti: integrare l'emozione, l'anima, la reattività e la capacità che il rally porta con sé, dimostrandolo nei luoghi che contano davvero''.

Anche Mark Rushbrook, responsabile di Ford Racing, ha ribadito la stessa direzione: ''Vogliamo portare tutte le conoscenze acquisite dalle nostre più recenti innovazioni nel fuoristrada e tornare nel WRC per vincere, ma anche utilizzare il campionato come banco di prova per ottenere ulteriori informazioni da trasferire nelle vetture nate dal rally che i nostri clienti europei potranno guidare ogni giorno''.

Ford e M-Sport, una collaborazione che continua

La partnership con M-Sport proseguirà quindi nel nuovo progetto ufficiale. La struttura britannica, attualmente impegnata nel WRC con la Ford Puma Rally1, continuerà a occuparsi dello sviluppo e della gestione del programma fino al coinvolgimento diretto della Casa previsto per il 2028. Ford ha una lunga storia nel Mondiale Rally, con 94 vittorie complessive. La squadra ufficiale ha conquistato tre titoli Costruttori, mentre M-Sport, da struttura indipendente, ha ottenuto il titolo riservato ai costruttori nel 2017 con Ford e ha accompagnato Sébastien Ogier alla conquista dei campionati Piloti 2017 e 2018.

WRC: Ford Fiesta

L'ultima vittoria Ford nel WRC risale invece al 2023, quando Ott Tanak vinse il Rally Cile. Quest'anno i piloti titolari al volante delle due Ford Puma sono Josh McErlean e John Armstrong, ma l'ultimo podio conquistato risale al 2024 grazie ad Adrien Fourmaux. Il ritorno ufficiale del 2028 riporterà quindi Ford nella classe regina del Mondiale Rally con un ambizioso programma direttamente sostenuto dalla Casa, mentre la nuova vettura destinata a rappresentarla arriverà nel 2029.

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