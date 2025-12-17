WRC27: Project One Rally è il primo Tuner a lanciarsi nella sfida ai Costruttori ufficiali

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ha annunciato oggi il primo nuovo Costruttore pronto a entrare nel World Rally Championship (WRC) sotto il nuovo quadro regolamentare che debutterà nel 2027: si tratta di Project Rally One.

Nomi di grande esperienza dietro Project Rally One

Fondato dall’ingegnere specializzato in motorsport Lionel Hansen e dall'ex team principal di Citroen Yves Matton insieme a Prospeed, Project Rally One rappresenta il primo progetto ufficialmente guidato da un Tuner nella nuova era del Mondiale Rally. Il progetto si occuperà della progettazione, costruzione e omologazione di una vettura conforme alle specifiche WRC27, in vista dell’inizio del prossimo ciclo regolamentare del campionato.

L’annuncio segue l’approvazione da parte della FIA degli ultimi elementi del regolamento WRC27, completando il quadro normativo decennale che disciplinerà il campionato a partire dal 2027. Questo regolamento formalizza la definizione di Costruttore e, per la prima volta, apre l’omologazione anche a Tuner indipendenti come Project Rally One, consentendo loro di competere ad armi pari con i Costruttori ufficiali.

WRC27: Rally One Project Team

La nuova vettura è stata progettata per rispondere ai regolamenti tecnici WRC27, che prevedono una piattaforma a costi controllati con un tetto massimo di 345.000 euro, una cellula di sicurezza tubolare, sospensioni a doppio triangolo, trazione integrale e un motore turbo a combustione interna da 1.6 litri alimentato con carburanti sostenibili. Pur essendo sviluppata secondo le specifiche WRC27, Project Rally One ha posto particolare attenzione all’ottimizzazione delle sospensioni e delle geometrie, alla distribuzione dei pesi e all’affidabilità complessiva, tenendo fin dalle prime fasi in considerazione le esigenze dei clienti e le differenti richieste dei campionati nei quali la vettura potrà essere impiegata.

Il progetto ha già compiuto passi significativi: l’architettura del telaio è stata progettata e costruita, mentre l’assemblaggio del prototipo è attualmente in corso. Una volta completata, la vettura affronterà un ampio programma di sviluppo che comprenderà oltre 6.000 chilometri di test su sterrato e asfalto in vista dell’omologazione, con il primo shakedown previsto per la primavera del 2026.

Fondamentale l'introduzione del nuovo regolamento

Come per ogni nuovo progetto, la partecipazione al campionato resta subordinata al completamento del programma e al successo dell’omologazione secondo i regolamenti tecnici WRC27. Tuttavia, l’ingresso di Project Rally One rappresenta già una tappa fondamentale nella transizione verso la nuova era del WRC, dimostrando come un quadro regolamentare basato su accessibilità, flessibilità e contenimento dei costi possa attrarre nuovi protagonisti.

Lionel Hansen, co-fondatore di Project Rally One, ha sottolineato come le nuove regole abbiamo permesso di intraprendere questa sfida con obiettivi ambiziosi: ''L’ingresso di Project Rally One nel WRC è un momento di enorme importanza per noi. Essere i primi a presentare una nuova vettura per la prossima era del Mondiale Rally è motivo di grande orgoglio. L’introduzione dei regolamenti WRC27 ci ha dato l’opportunità di fare questo passo. Il nuovo quadro tecnico crea l’ambiente giusto per progetti indipendenti come il nostro, permettendoci di sviluppare una vettura da zero e competere contro i Costruttori al massimo livello. I progressi già compiuti ci danno grande fiducia nella direzione intrapresa. Con il telaio completato e il prototipo in fase di assemblaggio, siamo in una posizione solida mentre ci prepariamo al primo shakedown in primavera e continuiamo lo sviluppo verso il debutto in gara''.

WRC27

Il Vice Presidente FIA per lo Sport, Malcolm Wilson, ha aggiunto: ''L’arrivo di Project Rally One è un momento significativo per il WRC. Conferma che il passaggio verso un quadro tecnico più accessibile e sostenibile dal punto di vista economico sta già generando nuovo interesse verso questo sport. Attrarre nuovi partecipanti è fondamentale per la crescita a lungo termine del WRC ed è incoraggiante vedere altri Tuner pronti a competere al fianco dei Costruttori''.

Xavier Mestelan Pinon, Chief Technical and Safety Officer FIA, ha sottolineato come il nuovo regolamento favorisca una maggior competizione tra Costruttori ufficiali e Tuner come Project One Rally: ''La visione del WRC27 è stata delineata quando il Presidente FIA Mohammed Ben Sulayem ha chiesto un regolamento capace di ridurre i costi, ampliare la partecipazione e garantire stabilità a lungo termine al Mondiale Rally. Negli ultimi quattro anni abbiamo lavorato per creare un quadro normativo che mettesse al centro sicurezza, accessibilità, flessibilità e sostenibilità economica. L’ingresso di Project Rally One dimostra che questa visione sta prendendo forma. Aprendo l’omologazione ai Tuner e introducendo un regolamento tecnico di lungo periodo a costi contenuti, abbiamo creato un ambiente in cui i Tuner possono competere ad armi pari con i Costruttori. Project Rally One incarna perfettamente ciò che questa visione intendeva realizzare''.

