Rivoluzione WRC: approvate le nuove regole 2027 e l’apertura alle Rally2

La FIA ha ufficialmente ratificato le normative tecniche che costituiranno la base della categoria regina del Mondiale Rally a partire dal 2027. Il via libera del World Motor Sport Council riguarda non solo il nuovo regolamento WRC27, ma anche le regole di omologazione che consentiranno alle attuali vetture Rally2 di competere nella massima classe del campionato durante la fase iniziale del nuovo ciclo tecnico.

WRC: WRC27 concept Rally1 FIA

L’obiettivo dichiarato dalla Federazione è aumentare il numero di vetture in grado di lottare nelle posizioni di vertice, rendendo più spettacolare il campionato e favorendo una griglia più ampia già dalle prime stagioni dell’era WRC27.

Il periodo di transizione e l'apertura alle Rally2

Per raggiungere questo scopo è stato introdotto il cosiddetto Rally2-WRC Kit, un pacchetto aerodinamico che potrà essere installato sulle Rally2 omologate entro il 31 dicembre 2026. Le vetture equipaggiate con questo kit saranno ammesse nella classe regina del WRC esclusivamente nelle stagioni 2027 e 2028, affiancando le nuove WRC27. Il kit comprenderà parafanghi anteriori specifici, un nuovo paraurti anteriore e un dispositivo aerodinamico posteriore, con un costo massimo fissato a 7.500 euro. La soluzione è stata studiata per garantire una maggiore parità aerodinamica tra le Rally2 adattate e le future vetture WRC27.

La FIA ha inoltre definito alcuni parametri tecnici fondamentali: le Rally2-WRC Kit avranno un peso minimo di 1.220 kg e ogni kit potrà beneficiare di un solo “joker” evolutivo per le componenti della carrozzeria. Sarà inoltre consentita una sola estensione dell’omologazione per ciascuna scheda Rally2 nel biennio 2027-2028. L’omologazione del Rally2-WRC Kit potrà essere effettuata esclusivamente da costruttori registrati nel Mondiale Rally. Durante il primo anno di omologazione, il marchio dovrà partecipare al 100% degli eventi del calendario WRC schierando almeno due vetture a ogni appuntamento.

La possibilità per le Rally2-WRC Kit di competere nella classe regina terminerà il 31 dicembre 2028, creando di fatto un periodo di transizione di due anni verso il pieno consolidamento delle nuove WRC27.

Wilson: ''Maggiore concorrenza al vertice''

Malcolm Wilson, vicepresidente FIA per lo Sport, ha sottolineato come l’iniziativa sia parte integrante della strategia per rilanciare la competitività del campionato: ''Una maggiore concorrenza al vertice è la forza trainante di tutto ciò che stiamo facendo con il progetto WRC27 e queste modifiche approvate oggi dal World Motor Sport Council ci aiuteranno a offrire uno spettacolo ancora migliore ai tifosi nei prossimi due anni''.

WRC: WRC27 concept Rally1 FIA

Wilson ha inoltre evidenziato il valore della nuova apertura alle Rally2: «Creando un percorso che consenta alle vetture idonee di entrare nella categoria principale, queste regole favoriranno schieramenti più numerosi, aumenteranno la profondità competitiva e contribuiranno a offrire una sfida di altissimo livello nel rally mondiale».

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Pubblicato da Luca Manacorda, 23/06/2026