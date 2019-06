Autore:

Salvo Sardina

NUOVA CLIO La Renault ha approfittato del fine settimana del Gran Premio di Formula 1 in Francia per presentare al pubblico le nuove Clio Sport Racing che saranno impegnate nei monomarca nazionali e internazionali della prossima stagione. Derivate dalla nuova Clio R.S. Line, i nuovi modelli Clio Cup, Clio Rally e Clio Rx sono auto da corsa direttamente progettate per le rispettive categorie. Presente anche un kit di conversione che consentirà di saltare da una specialità all’altra senza dover per forza cambiare la vettura.

ARRIVA NEL 2020 La presentazione delle nuove Clio per le competizioni segue ovviamente a ruota quella della berlina compatta di grande successo, avvenuta nelle scorse settimane in Portogallo. Il debutto vero e proprio avverrà dopo l’estate, mentre la commercializzazione partirà da ottobre in modo da consentire ai clienti di essere regolarmente in pista nei campionati 2020.

CLIO CUP OPEN Il fine settimana del Paul Picard ha visto in pista anche alcuni protagonisti della Clio Cup Italia nel torneo Open, appuntamento che ha visto al via i migliori piloti dei monomarca nazionali. Ben 44 piloti al via, con il nostro Felice Jelmini – fino a questo momento dominatore della stagione – in grado di portare la vettura del team Composit Motorsport per due volte in seconda fila in qualifica e sul terzo gradino del podio in Gara-2. Il campionato italiano torna in pista a Misano nel weekend del prossimo 14 luglio.

SCHEDA TECNICA

• Telaio

Base: Clio RS Line

Carrozzeria: Monoscocca in acciaio saldata dotata di roll-bar a gabbia

Assale anteriore: Pseudo McPherson

Assale posteriore: Assale ad H

Sospensioni: Ammortizzatori non regolabili Bos Suspension

• Motore

Tipo: 1.3 TCe Renault – 4 cilindri – 16 valvole

Turbocompressore: Garrett

Raffreddamento: derivato di serie

Alimentazione: a iniezione diretta

Potenza: 170 - 180 cv, conforme alla normativa

Coppia: 280 - 320 Nm, conforme alla normativa

Regime massimo: 6500 giri/min

Elettronica: Life Racing

Carburante: SP98

• Dimensioni

Lunghezza – larghezza – altezza (mm): 4050 – 1988 – 1400

Carreggiata anteriore/posteriore (mm): 1500 – 1490

Passo (mm): 2579

Peso a vuoto: conforme alla normativa

• Trasmissione

Trasmissione Sadev sequenziale 5 rapporti + retromarcia

Selettore sul pianale con sblocco elettrico MAR

Differenziale a slittamento limitato tipo ZF

Frizione: Sachs

• Ruote

Ruote: 6x15 (Terra), 6.5x16 (Asfalto), 7x17 (Cup)

Pneumatici: Michelin

Freno anteriore: conforme alla normativa

Freno posteriore: conforme alla normativa

Freno a mano idraulico

• Altro

Serbatoio FT3 omologato FIA