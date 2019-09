Autore:

Salvo Sardina

ASSO PIGLIATUTTO Felice Jelmini è sempre più il vero mattatore della Renault Clio Cup Italia 2019. Il forte pilota lombardo del team Composit Motorsport, non soltanto ha dominato anche le due manche svoltesi nel weekend a Vallelunga, ma ha anche definitivamente chiuso i giochi in classifica generale. Il ventiquattrenne di Gallarate ha infatti ottenuto la quinta e sesta vittoria consecutiva portando il bilancio stagionale a ben otto successi su dieci manche disputate. Un dominio assoluto e senza possibilità di repliche. Il campionato monomarca dedicato alla piccola belva di casa Renault dunque si chiude matematicamente – almeno nella lotta per la prima posizione – prima della gara conclusiva, prevista a Imola nel weekend del prossimo 13 ottobre.

DOMINIO JELMINI Il lombardo, che corre per la terza volta la Clio Cup Italia, in Gara-1 in una Vallelunga bagnata dalla pioggia ha preceduto “Due” – adesso al comando della classifica Gentleman – e il primo degli inseguitori della generale presente in pista, Filippo Distrutti. Nella seconda manche, sempre in condizioni di pista umida, è stato invece Simone Di Luca, campione Clio Cup 2018 al rientro con il team Faro Racing, a issarsi in seconda posizione alle spalle di Jelmini ma davanti al solito Distrutti.

PRESS LEAGUE Ottima prova per il collega Lorenzo Baroni, giornalista di Gazzetta Motori, che ha chiuso la prima manche della Press League – il torneo riservato alle testate giornalistiche del settore automotive – chiudendo al settimo posto assoluto. Gaetano Cesarano di Motori.it ha invece portato la sua Clio al dodicesimo posto finale di Gara-2. La Renault Clio Cup Italia si concluderà nel weekend del 13 ottobre sul tracciato di Imola. Per l’occasione, anche MotorBox sarà in pista con il direttore Mario Cornicchia impegnato al volante della Clio RS 1.6 Turbo della Press League.

Renault Clio Cup Italia 2019, classifica dopo cinque appuntamenti (top-10):

1. Felice Jelmini (Composit Motorsport) 233

2. Matteo Poloni (Essecorse) 120

3. Filippo Distrutti (NextOneMotorsport) 117

4. "Due" (Oregon Team) 106

5. Fabrizio Ongaretto (Composit Motorsport) 94

6. Fulvio Ferri (Faro Racing) 61

7. Lorenzo Vallarino (MC Motortecnica) 57

8. Massimiliano Danetti (Essecorse) 52

9. Andrea Mosca (Faro Racing) 51

10. Giacomo Trebbi (Explorer Motorsport) 37