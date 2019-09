Autore:

Salvo Sardina

TORNA LA CLIO CUP La lunghissima pausa estiva della Clio Cup Italia è finalmente terminata. Il campionato monomarca dedicato alla compatta di casa Renault torna in pista nel weekend sul tracciato romano di Vallelunga per il quinto e penultimo round della stagione. A guidare la classifica c’è sempre Felice Jelmini, fino a questo momento dominatore assoluto con la Clio del team Composit Motorsport.

JELMINI LEADER Il giovane pilota lombardo ha infatti 63 punti di margine sul primo degli inseguitori, Matteo Poloni e, dopo aver portato a casa quattro vittorie nelle ultime quattro manche, può a questo punto ambire a chiudere il campionato prima della tappa conclusiva di Imola del prossimo 13 ottobre. Terzo in classifica è invece Filippo Distrutti, che insegue a 99 lunghezze da Jelmini.

PRESS LEAGUE Insieme alla Clio Cup torna ovviamente anche la Press League, il torneo riservato ai giornalisti del settore automotive che si sfidano a bordo di una Clio messa a disposizione da Renault Italia. In attesa che sia il direttore di MotorBox, Mario Cornicchia, a scendere in pista a Imola, a Vallelunga sarà la volta di Lorenzo Baroni per Gazzetta Motori e Gaetano Cesarano di Motori.it.

APPUNTAMENTI La Clio Cup Italia 2019 torna in scena a Vallelunga in questo fine settimana. Sabato 21 settembre si svolgeranno due turni di prove libere da 30 minuti ciascuno in modo da permettere ai piloti di preparare le qualifiche, previste per le 14.25. Gara-1 si svolgerà invece domenica 22 a partire dalle 9.00, mentre la seconda manche è fissata per le 17.15. Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in streaming sul sito renaultsportitalia.it.