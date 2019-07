Autore:

Salvo Sardina

NON ANCORA ESTATE Non è ancora tempo di vacanze per i piloti e i team impegnati nella Clio Cup Italia 2019. Lo spettacolare monomarca Renault giunge infatti sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico per il quarto dei sei doppi appuntamenti in calendario. Un weekend in cui ripartirà la caccia a Felice Jelmini, vero e proprio dominatore del round di Monza del 15 e 16 giugno scorsi. Il ventiquattrenne lombardo, che nella gara di casa ha portato il suo vantaggio sul primo degli inseguitori a ben 29 punti, spera ovviamente di andare in vacanza – la prossima tappa si correrà a Vallelunga il 21 e 22 settembre – da leader della classifica.

CACCIA APERTA Ovviamente non sarà un’impresa semplicissima, visto che Matteo Poloni proverà a ridurre il distacco dal collega del team Composit Motorsport. Riflettori accesi anche sul terzo della generale, quel Filippo Distrutti che conduce comodamente la classifica Junior e ma che deve riscattare il fine settimana negativo di Monza.

APPUNTAMENTI Si partirà domani, sabato 13 luglio, con due sessioni di prove libere e, a seguire, le attesissime qualifiche (a partire dalle 15.25). Le due manche si terranno invece entrambe domenica 14 luglio, con partenza rispettivamente alle 9.00 e alle 14.55. A Misano ci sarà ovviamente spazio anche per il quarto round della Press League, che vedrà impegnati i colleghi Gianluca Muriello di Motori Online e Gianluca Sepe di FormulaPassion.it, entrambi al debutto assoluto sulle Clio RS 1.6 Turbo.

CLASSIFICA GENERALE Il campionato dopo i primi tre appuntamenti (top 10): 1. Felice Jelmini (Composit Motorsport) 133; 2. Matteo Poloni (Essecorse) 102; 3. Filippo Distrutti (NextOneMotorsport) 84; 4. Fulvio Ferri (Faro Racing) 61; 5. "Due" (Oregon Team) 53; 6. Massimiliano Danetti (Essecorse) 44; 7. Fabrizio Ongaretto (Composit Motorsport) 41; 8. Lorenzo Vallarino (MC Motortecnica) 29; 9. Ercole Cipolla (Sirio Motorsport) e Andrea Mosca (Faro Racing) 17.