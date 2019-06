Autore:

Salvo Sardina

DOMINIO JELMINI La tappa di Monza, terzo dei sei round della Clio Cup Italia 2019, ci ha regalato il dominio incontrastato di Felice Jelmini. Il giovane pilota lombardo ha allungato in classifica generale consolidando la propria leadership assoluta grazie a due pole position e due vittorie. Un chiaro messaggio a tutti i rivali che, nel fine settimana all’Autodromo Nazionale hanno solo potuto guardare gli scarichi della piccola e potente Clio turchese numero 44.

IN FUGA A questo punto sono ben 31 i punti di vantaggio su Matteo Poloni, il primo degli inseguitori in classifica generale e per due volte salito sul secondo gradino del podio alle spalle del leader di campionato. A completare il terzetto di testa in gara-1 è stato il compagno di squadra di Jelmini in Composit Motorsport, Fabrizio Ongaretto, mentre nella seconda manche è stato “Due” di Oregon Team a salire sul gradino più basso del podio.

PRESS LEAGUE Per quanto riguarda la Press League, il torneo riservato ai giornalisti che ha visto impegnati a Monza i colleghi di OnRace TV e Motorsport.com, ad aggiudicarsi il successo parziale è stato Marco Congiu che, in gara-2, ha tagliato il traguardo in tredicesima piazza assoluta. Quattordicesimo posto, invece, per Riccardo Scarlato.