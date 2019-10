Autore:

Antonio Albertini

CACCIA AL RECORD Appuntamento conclusivo per la Clio Cup Italia 2019 questo weekend a Imola, pista che ha già visto protagonista la serie lo scorso maggio. Il campionato monomarca dedicato alla compatta di casa Renault è stato vinto da Felice Jelmini, ma il dominatore della stagione può trovare nuove motivazioni per questa tappa finale: con le otto vittorie fino a qui conquistate, il 24enne ha già eguagliato il primato di successi fatto segnare da Oscar Nogues nel 2011 e nel fine settimana cercherà dunque di infrangere questo record.

TITOLI IN PALIO Già assegnato il titolo principale, le due gare in programma a Imola serviranno per definire i vincitori di due classifiche speciali, quella Junior e quella Gentlemen. Nella prima, Filippo Distrutti si presenta al via con 24 punti di margine sulla diciassettenne Francesca Raffaele, unica ragazza al via. Nella seconda, è Fabrizio Ongarato a dover difendere la leadership dagli attacchi di "Due", distante soltanto 13 lunghezze.

PRESS LEAGUE Ultimo appuntamento anche per la Clio Cup Press League, la serie di Renault Italia dedicata ai giornalisti del settore. Al comando finora troviamo Lorenzo Baroni (Gazzetta Motori) grazie al settimo posto assoluto ottenuto tre settimane fa a Vallelunga. A Imola, l'appuntamento finale sarà particolarmente sentito dalla redazione di Motorbox: saranno infatti in pista Alberto Sabbatini (Autosprint) e il nostro Mario Cornicchia.

IL PROGRAMMA Con i due turni di prove libere in programma questa volta venerdì, la giornata di sabato sarà interamente dedicata alle qualifiche, con le due consuete sessioni di 20 minuti ciascuna (a partire dalle ore 14.45) utili a stabilire l’ordine di partenza delle due gare. La prima di esse, da svolgersi sempre sulla durata di 25 minuti, prenderà il via domenica alle ore 8.45, con Gara 2 fissata per le ore 15.30, sempre con il “live streaming” raggiungibile da renaultsportitalia.it.