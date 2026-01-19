Racing Meeting 2026: la fiera di Miki Biasion cresce e si apre a tutto il motorsport

Il Racing Meeting continua a crescere e cambia pelle. La manifestazione ideata da Miki Biasion e Paola Ramella Paia torna il 7 e 8 febbraio alla Fiera di Vicenza per la sua sesta edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento per gli appassionati di motorsport in Italia. Presentato a Milano, nella cornice di Terrazza Martini, l’evento – noto fino allo scorso anno come Rally Meeting – compie un ulteriore passo in avanti ampliando il proprio raggio d’azione: non più solo rally, ma motorsport a 360 gradi. Una scelta che riflette la crescita della manifestazione, forte del successo dell’edizione 2025, che ha superato quota 12 mila visitatori. Il cambio di nome non è solo formale. La fiera si apre al mondo della pista, affiancando alle vetture da rally le auto GT e turismo, i team e i piloti delle competizioni circuitistiche, senza rinunciare all’identità che l’ha resa popolare fin dalle prime edizioni.

Italia da Corsa: la mostra tematica 2026

Il cuore dell’edizione 2026 sarà la mostra tematica “Italia da Corsa”, dedicata alle auto da competizione italiane, sia da pista che da rally. Un’esposizione senza precedenti, che raccoglie oltre 30 vetture da gara rappresentative di 19 marchi del motorsport italiano, in un percorso che attraversa più di un secolo di storia. Da Abarth a Ferrari, da Lancia a Maserati, passando per Dallara, Alfa Romeo, Pagani e Osella, la mostra racconta l’evoluzione tecnica e sportiva delle corse italiane attraverso modelli iconici, diventando il biglietto da visita di un’edizione che punta a superare i numeri già record del passato.

Racing Meeting 2026: conferenza stampa

Accanto alla mostra, cresce anche il numero degli espositori. Tra le presenze di rilievo figurano Lancia, che premierà i suoi campioni 2025, e Toyota Gazoo Racing Italy, pronta a presentare i programmi sportivi 2026, comprese le GR Yaris Rally2 e la Yaris R1T4x4 protagonista della sesta edizione della GR Yaris Rally Cup.

Premiazioni, presentazioni e motorsport “vissuto”

Come da tradizione, il Racing Meeting sarà anche un punto di riferimento per addetti ai lavori e piloti. Nel corso dei due giorni sono previste numerose premiazioni, tra cui il Trofeo Lancia 2025, il Trofeo ACI Vicenza Rally, il Trofeo 112 Abarth Yokohama e il Trofeo N5 di Alfredo De Dominicis, oltre agli Honor Awards di ItaliaRALLY.

Spazio anche alle presentazioni, come il programma Dakar Classic di R Service, e alle vetture simbolo del motorsport italiano, tra cui l’Osella vincitrice della Pikes Peak 2025 con Simone Faggioli. Il mondo del collezionismo avrà un ruolo centrale con esposizioni di modellini artigianali, corsi di montaggio e una sezione artistica che include le opere di Massimo Beretta. Non mancheranno team e piloti con le loro auto, oltre a una mostra mercato di vetture da competizione, per rendere l’esperienza ancora più interattiva.

Attenzione alla sicurezza e alle nuove generazioni

La giornata di domenica vedrà protagonista anche l’area esterna, con i taxi ride di beneficenza a favore della Fondazione Matilde Lorenzi. Piloti come Raul Marchisio e Alberto Battistolli offriranno passaggi a bordo di auto d’eccezione, con l’intero ricavato devoluto alla fondazione impegnata nella promozione della sicurezza sportiva.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai più giovani, con attività legate alla sicurezza stradale, e a temi trasversali allo sport come il benessere e la qualità del sonno, grazie alla presenza di Loris Bonamassa. Il ruolo delle donne nel motorsport sarà raccontato attraverso la mostra fotografica di Rita Paparella, in collaborazione con il Museo Cozzi.

Biasion: “Celebriamo l’Italia da corsa”

Miki Biasion ha sottolineato il valore simbolico e culturale della manifestazione: “Racing Meeting vuole celebrare l’Italia da corsa e il tricolore nelle competizioni. È un impegno importante, ma ripagato dalla passione di chi viene a trovarci. Lo scorso anno abbiamo superato i 12 mila visitatori e siamo convinti di poter crescere ancora”. Biasion ha poi evidenziato l’importanza del supporto istituzionale e benefico: “Un grazie va ad ACI e ACI Vicenza per il loro costante sostegno. Cresciamo insieme, con tante premiazioni, amici piloti e iniziative come i taxi ride di beneficenza a favore della Fondazione Matilde Lorenzi”.

Il presidente di ACI Vicenza, Luigi Battistolli, ha ribadito il valore dell’evento per il territorio: “Noi come ACI abbiamo investito e investiremo molto sulla fiera, ci crediamo ed è fondamentale per il nostro mondo. Miki è il riferimento di una fiera che si riempie sempre di appassionati che vogliono vivere e cercano la passione più pura. Il Racing Meeting ha il grande pregio di riuscire a legare insieme chi il motorsport lo respira in maniera professionale e chi ne fa la sua passione”.

Racing Meeting 2026: Lucrezia Lorenzi

Lucrezia Lorenzi ha ricordato l’impegno della fondazione nel promuovere la sicurezza attraverso il legame tra sport diversi: “Saremo in fiera con il nostro stand, vi aspettiamo e ci sarà la possibilità di comprare i biglietti per gli emozionanti taxi ride al fianco di Raul Marchisio con la sua Ferrari F40 e Alberto Battistolli. L'intero incasso sarà devoluto alla Fondazione dedicata a mia sorella Matilde e ci darà una grossa mano a continuare a spingere per rendere lo sci uno sport ancora più sicuro”.

Il Racing Meeting 2026 andrà in scena sabato 7 e domenica 8 febbraio alla Fiera di Vicenza. Tutte le informazioni sono disponibili su racingmeeting.it.

