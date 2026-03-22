Ferrari vince a Sebring: primo successo per la 296 GT3 Evo

Dopo la presentazione della nuova livrea della 499P nel WEC, la Ferrari trova la prima vittoria stagionale sul fronte GT: alla 12 Ore di Sebring 2026, secondo appuntamento dell’IMSA SportsCar Championship, la 296 GT3 Evo conquista la prima vittoria nella classe GTD. A imporsi è stata la vettura numero 21 di AF Corse USA, affidata ad Antonio Fuoco, Lilou Wadoux e Simon Mann, al termine di una gara combattuta fino agli ultimi metri.

Fuoco scatenato nel finale

La vittoria è maturata nelle fasi conclusive della corsa. A meno di 17 minuti dalla bandiera a scacchi, Fuoco era settimo, ma in pochi giri è riuscito a risalire fino alla seconda posizione, per poi completare il sorpasso decisivo all’ultimo giro, in ingresso di curva 10.

12 Ore Sebring 2026: l'equipaggio vincitore

Un finale particolarmente intenso, considerando anche alcune penalità scontate dall’equipaggio nel corso della gara. Per Fuoco si tratta del secondo successo personale a Sebring, mentre Wadoux e Mann conquistano la loro prima affermazione nella classica endurance americana. Per Ferrari è la 38ª vittoria di classe a Sebring e il terzo successo nella GTD dell’IMSA, dopo quelli del 2016 e del 2022.

Altri risultati Ferrari tra episodi controversi e ritiri

Sempre in GTD, la Ferrari numero 34 di Conquest Racing è stata a lungo in lotta per il podio, salvo poi essere coinvolta in un contatto con due vetture della classe GTP proprio all’ultimo giro. L’episodio ha fatto scivolare l’equipaggio di Albert Costa, Lorenzo Patrese e Manny Franco fino al settimo posto finale. Più complicata la gara per Triarsi Competizione: la Ferrari numero 023, che era nelle posizioni di vertice nelle prime ore, è stata costretta al ritiro per un problema tecnico, chiudendo 15ª. Stesso destino per Inception Racing, con la numero 70 coinvolta in un incidente dopo un contatto con una vettura GTP.

Nella classe GTD Pro il miglior risultato per Ferrari è stato il settimo posto della 296 GT3 Evo numero 033 di Triarsi Competizione, con Miguel Molina, James Calado e Riccardo Agostini. Il team era riuscito anche a guidare la gara per alcune fasi, adottando una strategia alternativa, prima di perdere terreno nel finale. Ritiro invece per la Ferrari numero 62 di Risi Competizione, coinvolta in un incidente dopo poche ore di gara mentre si trovava in lotta per la top 10.

Il bilancio Ferrari

Il successo di Sebring rappresenta il primo risultato di rilievo per la nuova 296 GT3 Evo, dopo il debutto avvenuto a Daytona a inizio stagione. Un segnale positivo in una categoria particolarmente competitiva, in cui la gestione della gara e gli episodi possono risultare decisivi.

12 Ore Sebring 2026: la Ferrari #21 in azione

Antonello Coletta, responsabile globale Endurance e Corse Clienti, ha commentato: “La prima vittoria della 296 GT3 Evo è arrivata in una gara di particolare importanza come la 12 Ore di Sebring. Dopo il debutto a Daytona, abbiamo raccolto un risultato notevole nella competitiva classe GTD, con i nostri piloti protagonisti fino alle fasi finali. Complimenti ad AF Corse USA, ai piloti e a tutta la squadra per il lavoro svolto”.

Il prossimo obiettivo sarà confermare la competitività della vettura nei prossimi appuntamenti dell’IMSA e nelle altre serie endurance internazionali.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 22/03/2026