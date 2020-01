TERZO ROUND Dopo quasi due mesi di lunghissima attesa, la Formula E torna in pista per il terzo round della stagione. Le prime due tappe in Arabia Saudita hanno già smosso la classifica con risultati a tratti sorprendenti – alzi la mano chi si aspettava di vedere Mercedes e Porsche già sul podio dopo le incertezze dei test di Valencia – ma a Santiago del Cile è lecito attendersi un altro rimescolamento delle carte in perfetto stile Formula E. Con tanti team e piloti blasonati, su tutti i due DS Techeetah, Vergne e Da Costa, ma anche Nissan e.Dams con Buemi, certamente vogliosi di tornare a battagliare nelle posizioni che contano dopo un avvio di stagione tutt’altro che semplice.

CIRCUITO I 24 protagonisti della serie elettrica si scontreranno su un circuito di Santiago leggermente (ma sostanzialmente) rinnovato. Inaugurato proprio a gennaio 2019 – la prima edizione dell’ePrix del Cile si era svolta nel 2018 su una pista cittadina che aveva però causato disagi e proteste da parte dei residenti – il tracciato di Parque O’Higgins viene infatti accorciato di circa 100m ma perde soprattutto la chicane che spezzava in due parti il lungo curvone del settore centrale. Quest’anno, dunque, le monoposto full electric usciranno da curva-7 per poi immettersi a tutta velocità nella lunga piega a sinistra che porterà verso la staccatona di curva-9, a sua volta anticipata di qualche metro. Novità anche per il rettilineo di partenza (invertito rispetto alla corsia dei box) e per curva-1, che di fatto diventa una morbida “S”. Resta invece posizionato all’esterno di curva-3 l’Attack Zone.

NUMERI Nella passata edizione a imporsi è stato Sam Bird, bravo a portare la sua Virgin Racing davanti a Pascal Wehrlein e Daniel Abt dopo aver indotto all’errore il poleman Sebastien Buemi. Nell’ePrix di Santiago del 2018, che però non si era svolto a Parque O’Higgins, trionfo dalla pole position invece per il bicampione Jean-Eric Vergne, seguito dall’allora compagno di team in casa Techeetah, André Lotterer e dalla Renault e.Dams dello svizzero Buemi. Il record della pista in gara, segnato la passata stagione da Daniel Abt in 1:11.263, è invece destinato a passare agli archivi come imbattuto viste le importanti modifiche al layout, che comunque dovrebbero rendere molto più veloce il tracciato cileno.

ORARI TV E STREAMING Dopo il doppio appuntamento di Ad Diriyah, a Santiago si torna al calendario tradizionale, con tutto l’evento in programma nella sola giornata di sabato 18 gennaio 2020, ad eccezione delle attività media e dello shakedown previsto per 15 minuti (alle 21.00 italiane) nella giornata di venerdì 17 gennaio. Ecco nel dettaglio gli orari per seguire in tv e in streaming su internet tutte le sessioni dell’ePrix di Santiago del Cile:

Prove Libere 1 – Sabato 18 gennaio ore 12.00, pagina Facebook, YouTube, app iOS/Android e sito ufficiale Formula E;

Prove Libere 2 – Sabato 18 gennaio ore 14.15, pagina Facebook, YouTube, app iOS/Android e sito ufficiale Formula E;

Qualifica – Sabato 18 gennaio ore 15.00, Sportmediaset.it ed Eurosport 1;

Superpole – Sabato 18 gennaio ore 15.45, Sportmediaset.it ed Eurosport 1;

Gara – Sabato 18 gennaio ore 20.03, Sportmediaset.it, Mediaset Canale 20 ed Eurosport 1;

METEO Potrebbe essere il caldo il grande protagonista del sabato di Santiago, con la capitale cilena baciata dal sole e da temperature decisamente estive che porteranno il termometro a 35°C:

Sabato 18 gennaio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 20-35°C;

CLASSIFICHE Ecco la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2019-2020.

