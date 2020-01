UN SUCCESSO SOLO SFIORATO È stato un grande protagonista dell'ePrix di Santiago, ma il secondo posto finale ha il sapore amaro della beffa per Antonio Felix da Costa. Il pilota del team DS Techeetah è stato autore di una grande rimonta, risalendo dal decimo posto sulla griglia di partenza fino al primo in gara, ottenuto con un bel soprasso su Maximiliam Gunther. Una manovra che, a pochi giri dal termine, sembrava essere il preludio alla vittoria. Da Costa, invece, ha dovuto alzare il ritmo poco dopo, per tenere a bada la temperatura della batteria arrivata a livelli d'allarme e così ha subìto proprio nell'ultimo giro il controsorpasso da parte del tedesco della BMW.

PROBLEMI DI COMUNICAZIONE In conferenza stampa, da Costa ha lamentato una comunicazione non perfetta con i suoi ingegneri: ''Penso che non mi sia stata data l'informazione completa, oppure era leggermente sbagliata, perché mi è stato detto che ero stato bravo con le temperature anche se io stavo dicendo 'Non credo di esserlo!'. Eppure, al momento in cui ho ottenuto la prima posizione, mi è stato detto di rallentare. Tutto è successo nell'ultimo giro, ma i ragazzi della BMW ci sono riusciti meglio''. Da Costa ha spiegato che la sua batteria è arrivata a 72,5 gradi ed è impostata per spegnere completamente la macchina a 72,6 gradi. Per questo ha dovuto rallentare nettamente nel corso dell'ultimo giro: ''Oggi abbiamo commesso un errore'' ha aggiunto.

RAPPORTO DA PERFEZIONARE Il pilota portoghese ha poi spiegato che all'origine dell'incompresione ci potrebbe essere il feeling non ancora ottimale con il team, a cui è approdato in questa stagione: ''È un nuovo equipaggio messo assieme. Io li sto conoscendo e loro stanno conoscendo me, forse ho frainteso o altro. Ma sì, con un solo giro per reagire era troppo tardi''. Per da Costa, il secondo posto ottenuto a Santiago è il primo podio da pilota della DS Techeetah: con questo risultato sale a 21 punti in classifica generale, dove ora occupa il settimo posto.